Efsaneler Listede: Bu Hafta Bomba Diziler Yeni Sezonlarıyla Dönüyor!

Teknolojiyle örülü karanlık bir antoloji serisi olan Black Mirror, bu sezon da her bölümüyle farklı bir distopyaya kapı aralıyor. Yeni sezonda yapay zekâ sevgililer, zaman yolculuğu temalı sosyal medya deneyi ve kişilik aktarımı gibi konular işleniyor. İnsan doğası ve teknoloji arasındaki çatışma, izleyiciyi hem düşündürecek hem de sarsacak.