Efsaneler Listede: Bu Hafta Bomba Diziler Yeni Sezonlarıyla Dönüyor!
Efsaneler Listede: Bu Hafta Bomba Diziler Yeni Sezonlarıyla Dönüyor!
Nisan 2025, dizi tutkunları için adeta bir şölen olacağa benziyor. Distopyaların kraliçesi The Handmaid’s Tale, teknolojinin karanlık yüzünü anlatan Black Mirror, zaman yolculuğunun efsanesi Doctor Who ve oyun uyarlamaları arasında zirveye yerleşen The Last of Us yepyeni sezonlarıyla ekranlara dönüyor. Yeni sezon tarihleri aşağıda👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. The Handmaid’s Tale – Yeni Sezon (8 Nisan 2025)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Black Mirror – Yeni Sezon (10 Nisan 2025)
3. Doctor Who – Yeni Sezon (12 Nisan 2025)
4. The Last of Us – 2. Sezon (13 Nisan 2025)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın