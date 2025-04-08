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Efsaneler Listede: Bu Hafta Bomba Diziler Yeni Sezonlarıyla Dönüyor!

Efsaneler Listede: Bu Hafta Bomba Diziler Yeni Sezonlarıyla Dönüyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.04.2025 - 16:33

Nisan 2025, dizi tutkunları için adeta bir şölen olacağa benziyor. Distopyaların kraliçesi The Handmaid’s Tale, teknolojinin karanlık yüzünü anlatan Black Mirror, zaman yolculuğunun efsanesi Doctor Who ve oyun uyarlamaları arasında zirveye yerleşen The Last of Us yepyeni sezonlarıyla ekranlara dönüyor. Yeni sezon tarihleri aşağıda👇🏻

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1. The Handmaid’s Tale – Yeni Sezon (8 Nisan 2025)

1. The Handmaid’s Tale – Yeni Sezon (8 Nisan 2025)

Distopik bir gelecekte, doğurganlık krizi yaşayan Gilead rejimi altında kadınların köleleştirildiği dünyada, Offred'in (June Osborne) özgürlük mücadelesi devam ediyor. Yeni sezonda, Kanada ile Gilead arasındaki siyasi tansiyon tırmanırken, June’un liderliğindeki direniş hareketi kritik bir aşamaya geliyor. Hem kişisel kayıpları hem de sistemle yüzleşmeleriyle daha karanlık ve duygusal bir sezon izleyiciyi bekliyor.

Başlıca Oyuncular:

Elisabeth Moss – June Osborne / Offred

Yvonne Strahovski – Serena Joy Waterford

Joseph Fiennes – Fred Waterford

Ann Dowd – Aunt Lydia

Max Minghella – Nick Blaine

2. Black Mirror – Yeni Sezon (10 Nisan 2025)

2. Black Mirror – Yeni Sezon (10 Nisan 2025)

Teknolojiyle örülü karanlık bir antoloji serisi olan Black Mirror, bu sezon da her bölümüyle farklı bir distopyaya kapı aralıyor. Yeni sezonda yapay zekâ sevgililer, zaman yolculuğu temalı sosyal medya deneyi ve kişilik aktarımı gibi konular işleniyor. İnsan doğası ve teknoloji arasındaki çatışma, izleyiciyi hem düşündürecek hem de sarsacak.

3. Doctor Who – Yeni Sezon (12 Nisan 2025)

3. Doctor Who – Yeni Sezon (12 Nisan 2025)

Zaman ve uzayda yolculuk yapan Doktor, yeni sezonda hem geçmişin bilinmeyen sırlarıyla hem de galaksiler arası krizlerle yüzleşiyor. Bu sezon 15. Doktor’un maceralarına odaklanıyor ve yan karakterlerin derinleştiği bir yapı sunuyor. Klasik “Doctor Who” ruhunu taşıyan sezon, nostalji ile yeniliği bir araya getiriyor.

Başlıca Oyuncular:

Ncuti Gatwa – 15. Doktor

Millie Gibson – Ruby Sunday

Jinkx Monsoon – Ana düşman (yeni karakter)

Jonathan Groff – Konuk oyuncu

4. The Last of Us – 2. Sezon (13 Nisan 2025)

4. The Last of Us – 2. Sezon (13 Nisan 2025)

HBO’nun sevilen video oyunu uyarlaması, ikinci sezonunda 'The Last of Us Part II' hikâyesine geçiş yapıyor. Ellie’nin büyümesiyle birlikte daha karmaşık duygular, intikam ve affetme temaları işleniyor. Joel ile olan ilişkisi sınanırken, yeni karakter Abby'nin gelişiyle hikâye çok katmanlı hale geliyor.

Başlıca Oyuncular:

Bella Ramsey – Ellie

Pedro Pascal – Joel

Kaitlyn Dever – Abby (Yeni Sezonda)

Gabriel Luna – Tommy

Storm Reid – Riley (flashback bölümlerinde)

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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