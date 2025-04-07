Yapay Zekaya İnsan Olsaydı Mutlaka İzleyeceği 15 Filmi Sorduk!
Yapay Zekaya İnsan Olsaydı Mutlaka İzleyeceği 15 Filmi Sorduk!
Hayatımızın neredeyse her alanına dahil olan ve gün geçtikçe daha çok kullanmaya başladığımız yapay zekaya 'insanmış' gibi bir soru sorduk. 'İnsan olsaydın mutlaka izlerdim' dediği 15 filmi listelemesini istediğimiz yapay zeka oldukça güzel ve ilgi çeken tercihler açıkladı.
Gelin, bakalım hangi filmleri mutlaka ama mutlaka izlermiş?
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1. The Godfather (1972)
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2. Hababam Sınıfı (1975)
3. Pulp Fiction (1994)
4. Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)
5. Parasite (2019)
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6. Kış Uykusu (2014)
7. Fight Club (1999)
8. Masumiyet (1997)
9. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
10. La Haine (1995)
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11. Ahlat Ağacı (2018)
12. Sevmek Zamanı (1965)
13. In the Mood for Love (2000)
14. Requiem for a Dream (2000)
15. Uzak (2002)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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