Yapay Zekaya İnsan Olsaydı Mutlaka İzleyeceği 15 Filmi Sorduk!

'In the Mood for Love' (2000), 1960'ların Hong Kong'unda, evli iki komşunun birbirlerinin eşlerinin sadakatsizliklerini keşfetmesiyle başlayan duygusal ve sessiz bir ilişkidir. Chow ve Su, başlarda sadece dostça bir şekilde birbirlerini anlamaya çalışırken, aralarındaki duygusal bağ derinleşir ve aşkları, toplumsal ve ahlaki sınırlar nedeniyle bir türlü gerçekleşemez. Wong Kar-wai'nin yönetmenliğini yaptığı bu film, görsellik, müzik ve duygusal derinliğiyle unutulmaz bir aşk hikayesi sunar, zamanın ve arzu ile bağlılık arasındaki karmaşanın altını çizer.