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Yapay Zekaya İnsan Olsaydı Mutlaka İzleyeceği 15 Filmi Sorduk!

Yapay Zekaya İnsan Olsaydı Mutlaka İzleyeceği 15 Filmi Sorduk!

film Yapay Zeka
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.04.2025 - 08:01

Hayatımızın neredeyse her alanına dahil olan ve gün geçtikçe daha çok kullanmaya başladığımız yapay zekaya 'insanmış' gibi bir soru sorduk. 'İnsan olsaydın mutlaka izlerdim' dediği 15 filmi listelemesini istediğimiz yapay zeka oldukça güzel ve ilgi çeken tercihler açıkladı. 

Gelin, bakalım hangi filmleri mutlaka ama mutlaka izlermiş?

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1. The Godfather (1972)

1. The Godfather (1972)

'The Godfather' (1972), New York'ta güçlü bir mafya ailesi olan Corleone ailesinin başı Vito Corleone'in hayatını ve ailesini koruma mücadelesini konu alır. Vito'nun oğlu Michael, başlangıçta ailesinin suç işlerinden uzak durmaya çalışsa da, babasının vurulmasının ardından ailesinin işlerine dahil olur. Film, sadakat, güç, ihanet ve aile bağları üzerine derin bir inceleme sunar ve mafya dünyasının karanlık yönlerini gözler önüne serer.

2. Hababam Sınıfı (1975)

2. Hababam Sınıfı (1975)

'Hababam Sınıfı' (1975), İstanbul'daki bir lisede, birbirinden farklı ve eğlenceli öğrencilerin oluşturduğu 'Hababam Sınıfı'nın öğretmenleri ve okul yönetimiyle yaşadığı komik olayları anlatır. Öğrenciler, başta disiplinsiz ve yaramaz tavırlarıyla okul düzenini alt üst eder, ancak zamanla arkadaşlık, sadakat ve dayanışma gibi değerler ön plana çıkar. Film, Türk sinemasının en unutulmaz komedi yapımlarından biri olarak, mizah ve insan ilişkileri üzerine derin bir mesaj verir.

3. Pulp Fiction (1994)

3. Pulp Fiction (1994)

'Pulp Fiction' (1994), farklı karakterlerin kesişen hayatlarını ve suç dünyasında yaşadıkları sıra dışı olayları anlatan bir film. Vincent Vega ve Jules Winnfield, iki kiralık katil olarak görev alırken, birbirinden ilginç ve beklenmedik olaylarla karşılaşırlar. Film, zamanın çizgisel olmaması, sert mizahı ve unutulmaz diyaloglarıyla suç ve şiddet temasını farklı bir şekilde ele alır.

4. Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)

4. Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)

'Bir Zamanlar Anadolu'da' (2011), Anadolu'nun kırsal bir bölgesinde, bir cinayet soruşturması sırasında yaşananları anlatan bir dramadır. Film, bir grup polis ve sağlık görevlisinin, bir adamın gömülü cesedini bulmak için gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleştirdiği arama ve sorgulama sürecini işler. Yavaş tempolu, derinlikli karakter tahlilleriyle, hayatın ve insan ilişkilerinin karmaşıklığına dair anlamlı bir keşif sunar.

5. Parasite (2019)

5. Parasite (2019)

'Parasite' (2019), yoksul bir aile olan Kimler’in, zengin Park ailesinin evine sızarak yaşamlarını dönüştürme çabalarını anlatan bir kara komedi ve dramadır. Kim ailesi, sırayla Park ailesinin farklı pozisyonlarına yerleşerek onları manipüle ederken, sınıf farkları ve toplumsal eşitsizlikler derin bir şekilde işlenir. Film, sürükleyici hikayesi ve şok edici dönemeçleriyle, zenginlik ve fakirlik arasındaki uçurumu ve bunun insanlar üzerindeki etkilerini güçlü bir şekilde gözler önüne serer.

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6. Kış Uykusu (2014)

6. Kış Uykusu (2014)

'Kış Uykusu' (2014), Anadolu'nun bir dağ köyünde, emekli bir oyuncu olan Aydın’ın ve çevresindeki insanların hayatlarını konu alır. Aydın, zengin olmasına rağmen yalnızlık ve içsel huzursuzlukla mücadele ederken, eşinin ve diğer köylülerin sorunlarıyla da yüzleşir. Film, karakterlerin içsel çatışmalarını ve toplumsal ilişkilerini derinlemesine keşfederken, insanın kendi benliğiyle ve çevresiyle kurduğu bağları sorgular.

7. Fight Club (1999)

7. Fight Club (1999)

'Fight Club' (1999), hayatının sıkıcılığından ve tüketim toplumunun dayatmalarından bunalan bir adamın, Tyler Durden adında karizmatik bir adamla tanışıp yeraltı dövüş kulübü kurarak kendini yeniden keşfetmesini anlatır. Film, toplumsal normlara karşı duyulan öfkeyi, kimlik krizini ve insanın içindeki karanlık tarafı keşfederken, şok edici bir şekilde gerçeklik ile hayal arasındaki sınırları bulanıklaştırır. Düşünsel derinliği ve çarpıcı finaliyle, birey ve toplum arasındaki çatışmayı çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer.

8. Masumiyet (1997)

8. Masumiyet (1997)

'Masumiyet' (1997), bir genç kadının, hayatının dönüm noktasındaki bir dönemde, tutkulu ve tehlikeli bir ilişkiyi keşfetmesini anlatan bir dramadır. Film, başkarakterin, evli bir adamla yaşadığı yasak aşkla birlikte, onun dünyasında hızla değişen ve karmaşıklaşan duygusal durumunu işler. Toplumsal normların ve bireysel arzuların çatıştığı bu hikaye, masumiyetin kayboluşunu ve buna bağlı olarak yaşanan derin hayal kırıklıklarını gözler önüne serer.

9. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

9. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' (2004), bir çiftin, ilişkilerindeki acıları unutmak için hafızalarını sildirmeye karar vermesiyle başlayan duygusal bir yolculuğu anlatır. Joel ve Clementine, birbirlerinin hafızalarından silinmeye çalışırken, geçmişteki anılarını yeniden keşfeder ve birbirlerine olan bağlarını fark ederler. Film, aşk, hafıza ve unutmanın doğasını sorgulayan, yaratıcı kurgusu ve derin duygusal temaslarıyla unutulmaz bir deneyim sunar.

10. La Haine (1995)

10. La Haine (1995)

La Haine, Paris'in banliyösünde yaşayan üç gencin, şiddet ve yoksullukla iç içe geçmiş yaşamlarını anlatan bir dramadır. Film, bir polisle yaşanan çatışmanın ardından, bir gün boyunca gencin hayatta kalma mücadelesine odaklanır ve toplumsal eşitsizlik, öfke ve çaresizlik gibi temaları işler. Siyah-beyaz çekilen bu yapım, gençlerin toplumla olan gerilimlerini ve şiddetle başa çıkma yollarını güçlü bir şekilde gözler önüne serer.

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11. Ahlat Ağacı (2018)

11. Ahlat Ağacı (2018)

'Ahlat Ağacı' (2018), genç bir yazar adayı olan Sinan’ın, memleketine döndükten sonra babasıyla, geçmişiyle ve kendi hayalleriyle yüzleşmesini konu alır. Sinan, yazarlık hayalini gerçekleştirmek için mücadele ederken, babasının borçları ve hayatın zorluklarıyla başa çıkmaya çalışır. Film, aile ilişkileri, bireysel hayaller ve toplumun baskıları arasındaki çatışmaları derinlemesine işler ve insanın kendi yolunu bulma çabası üzerine düşündürür.

12. Sevmek Zamanı (1965)

12. Sevmek Zamanı (1965)

'Sevmek Zamanı' (1965), bir İstanbul akşamında, bir çiftin duygusal bir keşif ve içsel çatışmalarla yüzleşmesini anlatan romantik bir dramadır. Baş karakterler, birbirlerine olan aşklarını ve ilişkilerindeki anlamı sorgularken, aynı zamanda şehre ve zamanın geçişine dair derin düşüncelere dalarlar. Film, sinematografisi ve melankolik havasıyla, aşkın, zamanın ve insanın varoluşsal yalnızlığının iç içe geçtiği bir atmosfer yaratır.

13. In the Mood for Love (2000)

13. In the Mood for Love (2000)

'In the Mood for Love' (2000), 1960'ların Hong Kong'unda, evli iki komşunun birbirlerinin eşlerinin sadakatsizliklerini keşfetmesiyle başlayan duygusal ve sessiz bir ilişkidir. Chow ve Su, başlarda sadece dostça bir şekilde birbirlerini anlamaya çalışırken, aralarındaki duygusal bağ derinleşir ve aşkları, toplumsal ve ahlaki sınırlar nedeniyle bir türlü gerçekleşemez. Wong Kar-wai'nin yönetmenliğini yaptığı bu film, görsellik, müzik ve duygusal derinliğiyle unutulmaz bir aşk hikayesi sunar, zamanın ve arzu ile bağlılık arasındaki karmaşanın altını çizer.

14. Requiem for a Dream (2000)

14. Requiem for a Dream (2000)

'Requiem for a Dream' (2000), dört karakterin madde bağımlılığı ve hayal ettikleri yaşamları elde etme arzusuyla yıkılan hayatlarını anlatan sarsıcı bir dramadır. Harry, Marion, Sara ve Tyrone, birbirlerinden farklı ama benzer şekilde yıkıcı hayaller peşinden koşarken, zamanla bağımlılıkları ve suçlulukları onları giderek daha karanlık bir yola sürükler. Darren Aronofsky'nin yönettiği film, sert görsellikleri, etkileyici müzikleri ve derin psikolojik çözümlemeleriyle, bağımlılığın ve hayal kırıklığının yıkıcı etkilerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer.

15. Uzak (2002)

15. Uzak (2002)

'Uzak' (2002), İstanbul'da, yalnızlık ve hayal kırıklığı içinde yaşayan fotoğrafçı Mahmut ile köyünden şehre gelen yeğeni Yusuf'un yollarının kesiştiği bir dramadır. Mahmut, işinde ve hayatında tükenmiş hissederken, Yusuf ise yeni bir başlangıç yapmak ve Mahmut'un dünyasında bir yer edinmek için çabalar. Film, insanın yalnızlıkla yüzleşmesi, ilişkilerindeki mesafe ve modern yaşamın ruhsal etkilerini sakin bir tempoyla ve derinlemesine işler.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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