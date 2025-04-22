Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Daha Önce 1 Milyon Lira Demişti: Cem Küçük MASAK Raporunda Berkay Gezgin’e Ödenen Miktarı Açıkladı

Daha Önce 1 Milyon Lira Demişti: Cem Küçük MASAK Raporunda Berkay Gezgin’e Ödenen Miktarı Açıkladı

cem küçük
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.04.2025 - 20:43

Gazeteci Cem Küçük, CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin’e İBB’den parça parça 1 milyon lira ödendiğinin hazırlanan MASAK raporunda yer aldığını söylemişti.

Küçük’ün iddialarını Berkay Gezgin yalanlamış ve iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Cem Küçük dün akşam TGRT Haber’de katıldığı programda Berkay Gezgin ile ilgili iddiasını güncelledi. Küçük, MASAK raporunda Berkay Gezgin’e 42 bin 500 lira ödendiğinin yer aldığını, kalan paranın ise elden ödendiğini söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cem Küçük’ün Berkay Gezgin ile ilgili “1 milyon aldı” iddiası çok tartışılmıştı.

Cem Küçük’ün Berkay Gezgin ile ilgili “1 milyon aldı” iddiası çok tartışılmıştı.

Cem Küçük katıldığı canlı yayında MASAK raporunda yer alan bilgilerle Berkay Gezgin’e parça parça şekilde 1 milyon lira ödendiğinin yer aldını söylemişti.

Cem Küçük’ün “1 milyon lira aldı” iddiası 👇

Berkay Gezgin ise iddialar hakkında Cem Küçük’e dava açacağını söylemişti.

Berkay Gezgin ise iddialar hakkında Cem Küçük’e dava açacağını söylemişti.

Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında kullandığı “Her şey çok güzel olacak” sloganın bulan ve Saraçhane protestolarında tutuklandıktan kısa süre sonra serbest kalan Berkay Gezgin, Cem Küçük’ün iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Berkay Gezgin’in açıklamaları 👇

Cem Küçük, Berkay Gezgin ile ilgili iddiasını güncelledi.

Cem Küçük, Berkay Gezgin ile ilgili iddiasını güncelledi.

Dün akşam TGRT Haber’de canlı yayına katılan Cem Küçük, Berkay Gezgin’e MASAK raporuna göre aktarılan paranın 42 bin 500 lira olduğunu söyledi.

Daha önceki sözlerinin yanlış algılandığını söyleyen Cem Küçük, Berkay Gezgin’e elden para ödendiğini ifade etti.

Cem Küçük'ün Berkay Gezgin ile ilgili son iddiaları 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
5
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın