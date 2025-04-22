Daha Önce 1 Milyon Lira Demişti: Cem Küçük MASAK Raporunda Berkay Gezgin’e Ödenen Miktarı Açıkladı
Gazeteci Cem Küçük, CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin’e İBB’den parça parça 1 milyon lira ödendiğinin hazırlanan MASAK raporunda yer aldığını söylemişti.
Küçük’ün iddialarını Berkay Gezgin yalanlamış ve iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.
Cem Küçük dün akşam TGRT Haber’de katıldığı programda Berkay Gezgin ile ilgili iddiasını güncelledi. Küçük, MASAK raporunda Berkay Gezgin’e 42 bin 500 lira ödendiğinin yer aldığını, kalan paranın ise elden ödendiğini söyledi.
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Cem Küçük’ün Berkay Gezgin ile ilgili “1 milyon aldı” iddiası çok tartışılmıştı.
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Berkay Gezgin ise iddialar hakkında Cem Küçük’e dava açacağını söylemişti.
Cem Küçük, Berkay Gezgin ile ilgili iddiasını güncelledi.
Cem Küçük'ün Berkay Gezgin ile ilgili son iddiaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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