Narin Güran Cinayetinde Ceza Almıştı: Nevzat Bahtiyar 3 Gündür Yoğun Bakımda Tedavi Görüyormuş
Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran’ın cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.
Davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, Adana’da bulunan cezaevinde cezasını çeken Nevzat Bahtiyar’ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü paylaştı.
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Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmişti.
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Kızı Nevzat Bahtiyar’ın yoğun bakıma kaldırıldığını paylaşmış.
Avukat Onur Akdağ'un paylaştığı Nevzat Bahtiyar'ın kızının WhatsApp durumu 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Canım Narin'e üzüntümüzü ve dualarımızı paylaştık; cinayetinde parmağı olan kim varsa sonuna kadar cezasını çeksin, kendilerine merhamet beklemesinler.
İçimden bir ses Nevzatın da Narin cinayetini örtbas etmek için kurban edildiğini söylüyor.
Şerefsizim benim de aklıma geldi.
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