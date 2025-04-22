Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Narin Güran Cinayetinde Ceza Almıştı: Nevzat Bahtiyar 3 Gündür Yoğun Bakımda Tedavi Görüyormuş

Narin Güran Cinayetinde Ceza Almıştı: Nevzat Bahtiyar 3 Gündür Yoğun Bakımda Tedavi Görüyormuş

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.04.2025 - 18:53

Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran’ın cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, Adana’da bulunan cezaevinde cezasını çeken Nevzat Bahtiyar’ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmişti.

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmişti.

Cinayet nedeniyle Narin’in annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, küçük kız çocuğunun cansız bedenini amca Salim Güran’ın emriyle dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Kızı Nevzat Bahtiyar’ın yoğun bakıma kaldırıldığını paylaşmış.

Kızı Nevzat Bahtiyar’ın yoğun bakıma kaldırıldığını paylaşmış.

Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabından Nevzat Bahtiyar’ın kızının WhatsApp üzerinde paylaştığı fotoğrafı yayınlandı.

Bahtiyar’ın kızının paylaşımında, “3 gündür babamın durumu kötüye gidiyor. Allah rızası için ona duanızı eksik etmeyin. Allah hepinizden razı olsun” ifadeleri yer aldı.

Avukat Onur Akdağ'un paylaştığı Nevzat Bahtiyar'ın kızının WhatsApp durumu 👇

Avukat Onur Akdağ'un paylaştığı Nevzat Bahtiyar'ın kızının WhatsApp durumu 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
10
5
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Pelda

Canım Narin'e üzüntümüzü ve dualarımızı paylaştık; cinayetinde parmağı olan kim varsa sonuna kadar cezasını çeksin, kendilerine merhamet beklemesinler.

Leyli

İçimden bir ses Nevzatın da Narin cinayetini örtbas etmek için kurban edildiğini söylüyor.

Aykız

Şerefsizim benim de aklıma geldi.

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.