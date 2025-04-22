onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Van’da Kamyon ile Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Van’da Kamyon ile Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Van
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.04.2025 - 18:01

Van’ın Gürpınar ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonrasında 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaza ilçede bulunan Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi.

Kaza ilçede bulunan Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza yerinden görüntüler 👇

Kaza yerinden görüntüler 👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın