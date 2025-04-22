Van’da Kamyon ile Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
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Kaza ilçede bulunan Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi.
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Kaza yerinden görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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