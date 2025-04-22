Bölümü Birincilikle Bitirip, KPSS’de Derece Yapan Öğretmen Atanamadığı İçin İsyan Etti!
Atanamayan öğretmenler geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanlığı’nda bir araya gelerek seslerini duyurmak için eylem gerçekleştirdi. Atanmayı bekleyen öğretmenlerin tek isteği sürecin adaletli ve hızlı şekilde ilerlemesiydi. Bir öğretmenin verdiği röportaj dikkat çekti. 24 yaşında Marmama Üniversitesi’ni birincilikle bitiren Musa Karataş, KPSS’de 35 bin kişi arasından 40. olarak derece yapmıştı. Başarısına rağmen atanamadığı için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslendi.
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Musa Karataş gibi binlerce öğretmen mesleklerini gerçekleştirebilmek için atanma bekliyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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