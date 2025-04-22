Bölümü Birincilikle Bitirip, KPSS’de Derece Yapan Öğretmen Atanamadığı İçin İsyan Etti!

“Marmara Üniversitesi mezunuyum. Üniversiteyi birinci olarak bitirdim. Yetmedi çift anadal yaptım. Yetmedi KPSS’ye girdim, 35 bin kişi arasında kırkıncı oldum. Ben daha ne yapayım?

Yusuf Tekin gelsin bana bir hayat vaat etsin. Ben evde uyandığım zaman duvara bakıyorum. Yapacak hiçbir şeyim yok başka. Ben onurumla gururumla bu ülkede temizlik görevlisi olabileceksem onu da olurum.”