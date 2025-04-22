TBMM Çocuk Özel Oturumu'na Damga Vuran Sözler: Küçük Çocuk Ayakta Alkışlandı!

Meclis kürsüsünden konuşan Berra, 'Bugün burada, bu yüce Meclis'te bir çocuk olarak sesimi duyurabiliyorum. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı Cumhuriyet'in eseridir! Biz varız! Biz geleceğiz!' dedi.