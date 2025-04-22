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TBMM Çocuk Özel Oturumu'na Damga Vuran Sözler: Küçük Çocuk Ayakta Alkışlandı!

TBMM Çocuk Özel Oturumu'na Damga Vuran Sözler: Küçük Çocuk Ayakta Alkışlandı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 14:54

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı. Kutlamalar sabah saatlerinde TBMM Millet Bahçesi'nde düzenlenen “Millet Bahçesi Çocuk Bahçesi” programıyla başladı.

Günün en anlamlı anı ise TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen Çocuk Özel Oturumu oldu. Oturumu TBMM Başkanı Kurtulmuş açtıktan sonra çocuklara devretti.Duygusal anlara sahne olan oturumda, 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz’ın sözleri damga vurdu.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Kürsüye çıkan çocuklar 23 Nisan’ın anlam ve önemine dair duygularını, Cumhuriyet’e dair düşüncelerini ve hayallerini paylaştı.

Kürsüye çıkan çocuklar 23 Nisan’ın anlam ve önemine dair duygularını, Cumhuriyet’e dair düşüncelerini ve hayallerini paylaştı.

Meclis kürsüsünden konuşan Berra, 'Bugün burada, bu yüce Meclis'te bir çocuk olarak sesimi duyurabiliyorum. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı Cumhuriyet'in eseridir! Biz varız! Biz geleceğiz!' dedi.

Küçük Berra’nın bu sözleri salonda uzun süre ayakta alkışlandı.

Küçük Berra’nın bu sözleri salonda uzun süre ayakta alkışlandı.

Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran konuşma, 23 Nisan coşkusunu ve Atatürk’ün çocuklara verdiği değeri bir kez daha hatırlattı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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