TBMM Çocuk Özel Oturumu'na Damga Vuran Sözler: Küçük Çocuk Ayakta Alkışlandı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı. Kutlamalar sabah saatlerinde TBMM Millet Bahçesi'nde düzenlenen “Millet Bahçesi Çocuk Bahçesi” programıyla başladı.
Günün en anlamlı anı ise TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen Çocuk Özel Oturumu oldu. Oturumu TBMM Başkanı Kurtulmuş açtıktan sonra çocuklara devretti.Duygusal anlara sahne olan oturumda, 4. sınıf öğrencisi Berra Koramaz’ın sözleri damga vurdu.
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Kürsüye çıkan çocuklar 23 Nisan’ın anlam ve önemine dair duygularını, Cumhuriyet’e dair düşüncelerini ve hayallerini paylaştı.
Küçük Berra’nın bu sözleri salonda uzun süre ayakta alkışlandı.
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