onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yüksek Tansiyon Nedeniyle Mahir Polat Bir Kez Daha Hastaneye Kaldırıldı

Yüksek Tansiyon Nedeniyle Mahir Polat Bir Kez Daha Hastaneye Kaldırıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.04.2025 - 13:46

Yaşadığı kalp rahatsızlığı ve yüksek tansiyon sorunları nedeniyle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastaneye kaldırıldı. Polat, ev hapsi şartıyla cezaevinden tahliye edilmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sağlık sorunlarına rağmen günlerce cezaevinde kalan Mahir Polat yeni bir gelişme yaşandı.

Sağlık sorunlarına rağmen günlerce cezaevinde kalan Mahir Polat yeni bir gelişme yaşandı.

19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan Mahir Polat, ağır sağlık sorunları nedeniyle 9 Nisan Çarşamba günü ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

Polat'ın yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı bulunuyor.

Polat'ın yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı bulunuyor.

14 Nisan’da hastaneye yatırılan ve bir süre burada tutulan Mahir Polat’ın bu sabah tekrar eden kalp damar sorunları ve dirençli yüksek tansiyonun sürmesi nedeniyle Şişli Memorial Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Ev hapsi süreci devam eden Polat’ın sağlık durumu, doktorlar tarafından yakından takip edildiği açıklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın