Yüksek Tansiyon Nedeniyle Mahir Polat Bir Kez Daha Hastaneye Kaldırıldı

14 Nisan’da hastaneye yatırılan ve bir süre burada tutulan Mahir Polat’ın bu sabah tekrar eden kalp damar sorunları ve dirençli yüksek tansiyonun sürmesi nedeniyle Şişli Memorial Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Ev hapsi süreci devam eden Polat’ın sağlık durumu, doktorlar tarafından yakından takip edildiği açıklandı.