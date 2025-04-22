Yüksek Tansiyon Nedeniyle Mahir Polat Bir Kez Daha Hastaneye Kaldırıldı
Yaşadığı kalp rahatsızlığı ve yüksek tansiyon sorunları nedeniyle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastaneye kaldırıldı. Polat, ev hapsi şartıyla cezaevinden tahliye edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sağlık sorunlarına rağmen günlerce cezaevinde kalan Mahir Polat yeni bir gelişme yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polat'ın yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı bulunuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın