5 Yıldır Kendisinden Haber Alınamayan Gülistan Doku: Kadın Başsavcı Özel Ekip Kurarak Dosyayı Yeniden Açtı
Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 yılında kaldığı yurttan ayrılmış ve son olarak bir minibüse binerek ortalıktan kaybolmuştu.
Kendisinden 5 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku’nun dosyası, Tunceli’ye atanan ve Türkiye’nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu’un emriyle yeniden açıldı. Başsavcının talimatıyla kurulan özel ekip Gülistan Doku’nun kaybolması olayındaki dellileri yeniden incelemeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku 5 yıl önce sırra kadem basmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erkek arkadaşı 2 yıl sonra Antalya’da yakalandı.
Kente atanan kadın başsavcı dosyayı yeniden açtı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın