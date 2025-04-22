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5 Yıldır Kendisinden Haber Alınamayan Gülistan Doku: Kadın Başsavcı Özel Ekip Kurarak Dosyayı Yeniden Açtı

5 Yıldır Kendisinden Haber Alınamayan Gülistan Doku: Kadın Başsavcı Özel Ekip Kurarak Dosyayı Yeniden Açtı

Tunceli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.04.2025 - 17:19

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 yılında kaldığı yurttan ayrılmış ve son olarak bir minibüse binerek ortalıktan kaybolmuştu.

Kendisinden 5 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku’nun dosyası, Tunceli’ye atanan ve Türkiye’nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu’un emriyle yeniden açıldı. Başsavcının talimatıyla kurulan özel ekip Gülistan Doku’nun kaybolması olayındaki dellileri yeniden incelemeye başladı.

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Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku 5 yıl önce sırra kadem basmıştı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku 5 yıl önce sırra kadem basmıştı.

Gülistan Doku’nun ailesi 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde; bir minibüse bindiği görülen Gülistan Doku'nun nerede indiği tespit edilemedi. Araştırmalar sonunda Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi.

Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyelerinden ekipler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Doku'ya ait ize rastlanmayınca çalışmalar sonlandırıldı.

Erkek arkadaşı 2 yıl sonra Antalya’da yakalandı.

Erkek arkadaşı 2 yıl sonra Antalya’da yakalandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A., olaydan yaklaşık 2 yıl sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.

Zeinal A., 4 saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışı yasağı konuldu. 

Zeinal A.'nın babası E.Y. hakkında da Gülistan Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Mahkeme, E.Y.'yi kişisel verileri ele geçirip, yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırdı.

Kente atanan kadın başsavcı dosyayı yeniden açtı.

Kente atanan kadın başsavcı dosyayı yeniden açtı.

Gülistan Doku dosyasında baş şüpheli Zeinal A.'nın polislikten ihraç edilen babası E.Y.'ye ait olan ve polis tutanağında olaydan 1 gün önce Doku'nun zorla bindirilmeye çalışıldığı iddia edilen otomobilin, soruşturmanın açıldığı 7 Ocak'ta il dışına götürüldüğü ve yaklaşık 1 hafta sonra tekrar kente getirildiği ortaya çıktı.

Tunceli’ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını inceledi. Soruşturmayı baştan ele alan Başsavcı Cansu’nun talimatıyla özel ekip kuruldu. Dosyadaki delilleri yeniden inceleme alan özel ekip, çalışmalarını sürdürüyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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