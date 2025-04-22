Altın Fiyatlarının Hızla Yükselmesi Sonrasında Bankalardan SMS Gitti: "Kredi Kartı Limitiniz Kapatılabilir"
Altın fiyatları son günlerdeki hızlı yükselişine devam ediyor. Gram altının fiyatı 4 bin 214 liraya kadar yükselmiş durumda.
Vatandaşlar ise altının fiyatının yükselmesiyle altın alımı için yarışır oldu. Bankalar, kredi kartından nakit avans çekerek ya da ihtiyaç kredisi kullanarak altın alımı yapılması sonrasında ise müşterilerine “'Nakit avans yoluyla döviz/altın/kripto varlık alımları gerçekleştirmeniz halinde kredi kartı limitiniz kullanıma kapatılabilir' uyarısında bulundu.
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Altın fiyatlarında hızlı yükseliş vatandaşların da dikkatinden kaçmadı.
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Sözcü’de yer alan habere göre, bankalar kredi kartı ve kredi için uyarı SMS’si gönderdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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