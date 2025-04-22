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Altın Fiyatlarının Hızla Yükselmesi Sonrasında Bankalardan SMS Gitti: "Kredi Kartı Limitiniz Kapatılabilir"

Altın Fiyatlarının Hızla Yükselmesi Sonrasında Bankalardan SMS Gitti: "Kredi Kartı Limitiniz Kapatılabilir"

Kredi Kartı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.04.2025 - 18:18

Altın fiyatları son günlerdeki hızlı yükselişine devam ediyor. Gram altının fiyatı 4 bin 214 liraya kadar yükselmiş durumda.

Vatandaşlar ise altının fiyatının yükselmesiyle altın alımı için yarışır oldu. Bankalar, kredi kartından nakit avans çekerek ya da ihtiyaç kredisi kullanarak altın alımı yapılması sonrasında ise müşterilerine “'Nakit avans yoluyla döviz/altın/kripto varlık alımları gerçekleştirmeniz halinde kredi kartı limitiniz kullanıma kapatılabilir' uyarısında bulundu.

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Altın fiyatlarında hızlı yükseliş vatandaşların da dikkatinden kaçmadı.

Altın fiyatlarında hızlı yükseliş vatandaşların da dikkatinden kaçmadı.

Altının ons fiyatı 3 bin 500 doları aşarken, küresel piyasalarda altın fonları haftalık para girişinde rekor kırdı. Türkiye’de de vatandaşların altın alımı için yarışmaya başlamasıyla birlikte bankalar da harekete geçti.

Sözcü’de yer alan habere göre, bankalar kredi kartı ve kredi için uyarı SMS’si gönderdi.

Sözcü’de yer alan habere göre, bankalar kredi kartı ve kredi için uyarı SMS’si gönderdi.

Çok sayıda banka müşterisinin ihtiyaç kredisi ya da kredi kartının nakit avans limitini kullanarak altın alması sonrasında bankalar uyarı mesajı gönderdi.

Gönderilen mesajda 'Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir.' ifadelerine yer verildi. 

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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