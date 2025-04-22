Altın Fiyatlarının Hızla Yükselmesi Sonrasında Bankalardan SMS Gitti: "Kredi Kartı Limitiniz Kapatılabilir"

Altın fiyatları son günlerdeki hızlı yükselişine devam ediyor. Gram altının fiyatı 4 bin 214 liraya kadar yükselmiş durumda.

Vatandaşlar ise altının fiyatının yükselmesiyle altın alımı için yarışır oldu. Bankalar, kredi kartından nakit avans çekerek ya da ihtiyaç kredisi kullanarak altın alımı yapılması sonrasında ise müşterilerine “'Nakit avans yoluyla döviz/altın/kripto varlık alımları gerçekleştirmeniz halinde kredi kartı limitiniz kullanıma kapatılabilir' uyarısında bulundu.