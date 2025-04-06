Eski Kadro Bir Araya Gelmişti: Sete Çıkan Sihirli Annem Filminden İlk Fotoğraf Geldi!
Eski Kadro Bir Araya Gelmişti: Sete Çıkan Sihirli Annem Filminden İlk Fotoğraf Geldi!
2003-2005 yılları arasında televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sihirli Annem'den harika bir haber gelmişti. Eski oyuncular yeniden bir araya gelerek 20 yıl sonra film versiyonuyla izleyiciyle buluşacaktı. Filmin çekimleri başladı, setten ilk fotoğraf geldi!
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Sanki dün yayınlanmış gibi her detayına hakim olduğumuz Sihirli Annem'in ilk bölümünün üstünden 22 yıl geçti.
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Sevilen dizinin 25 Haziran 2022’de vefat eden Sihirli Annem dizisinin yazarı Gamze Özer’in kaleme aldığı senaryoyla film olacağı duyurulmuştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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