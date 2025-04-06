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Eski Kadro Bir Araya Gelmişti: Sete Çıkan Sihirli Annem Filminden İlk Fotoğraf Geldi!

Eski Kadro Bir Araya Gelmişti: Sete Çıkan Sihirli Annem Filminden İlk Fotoğraf Geldi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.04.2025 - 16:13

2003-2005 yılları arasında televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sihirli Annem'den harika bir haber gelmişti. Eski oyuncular yeniden bir araya gelerek 20 yıl sonra film versiyonuyla izleyiciyle buluşacaktı. Filmin çekimleri başladı, setten ilk fotoğraf geldi!

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Sanki dün yayınlanmış gibi her detayına hakim olduğumuz Sihirli Annem'in ilk bölümünün üstünden 22 yıl geçti.

Sanki dün yayınlanmış gibi her detayına hakim olduğumuz Sihirli Annem'in ilk bölümünün üstünden 22 yıl geçti.

İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat ve pek çok sevilen oyuncuyu bir araya getiren Sihirli Annem, ilk versiyonuyla 2003-2005 yılları arasında ekrana gelmişti. 

Daha sonra 2011-2012 yıllarında tekrar çekilen dizi, ardından 2021 yılında yeni versiyonuyla Exxen'de yayınlanmıştı.

Sevilen dizinin 25 Haziran 2022’de vefat eden Sihirli Annem dizisinin yazarı Gamze Özer’in kaleme aldığı senaryoyla film olacağı duyurulmuştu.

Sevilen dizinin 25 Haziran 2022’de vefat eden Sihirli Annem dizisinin yazarı Gamze Özer’in kaleme aldığı senaryoyla film olacağı duyurulmuştu.

Eski kadronun 22 yıl sonra bir araya gelmesinin ardından filmin çekimleri başladı! Büyük heyecan yaratan setten ilk görüntü geldi. Oyuncuların neşeli halleri ve mutluluğu dikkat çekti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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