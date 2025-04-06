İzlerken Bir Paket Mendili Bitireceğiniz Hüngür Hüngür Ağlatan Filmler
İzlerken Bir Paket Mendili Bitireceğiniz Hüngür Hüngür Ağlatan Filmler
Bazı filmler vardır, başlarken ne olacağını sezersin ama yine de o yumruk gibi sahnelerde darmadağın olmaktan kurtulamazsın. Bu liste, ağlamamak için dudağını ısıranlara, gözyaşlarını gizlemek isteyenlere göre değil. İzlerken bir paket mendilin yetmeyeceği, göz pınarlarınızı kurutacak filmleri derledik.
Hazırsan duygusal dayanıklılığını sınayacak 15 film burada!
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1. Pieces of a Woman (2020)
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2. The Road (2009)
3. Never Let Me Go (2010)
4. Room (2015)
5. Capharnaüm (2018)
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6. The Pursuit of Happyness (2006)
7. The Boy in the Striped Pajamas (2008)
8. A Monster Calls (2016)
9. Philadelphia (1993)
10. The Kite Runner (2007)
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11. Les Misérables (2012)
12. Still Alice (2014)
13. The Elephant Man (1980)
14. About Time (2013)
15. The Color Purple (1985)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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