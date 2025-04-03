İyi film izlemek, iyi bir hikâyeye tanıklık etmekten fazlasıdır; bazen kendimizi keşfetmenin bir yoludur. Bazı filmler vardır ki bir kez izlemek yetmez, çünkü her izleyişte farklı bir yönünü gösterir, yeni bir detay fısıldar, seni bambaşka bir yolculuğa çıkarır. Bu liste, klasiklerin gölgesinde kalmış ama etkisi uzun süre zihninden silinmeyecek, tekrar tekrar izlenmeyi hak eden filmlerden oluşuyor.