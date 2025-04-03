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Her Biri Efsane: En Az İki Kez İzlemeniz Gereken 15 Film

Her Biri Efsane: En Az İki Kez İzlemeniz Gereken 15 Film

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.04.2025 - 08:01

İyi film izlemek, iyi bir hikâyeye tanıklık etmekten fazlasıdır; bazen kendimizi keşfetmenin bir yoludur. Bazı filmler vardır ki bir kez izlemek yetmez, çünkü her izleyişte farklı bir yönünü gösterir, yeni bir detay fısıldar, seni bambaşka bir yolculuğa çıkarır. Bu liste, klasiklerin gölgesinde kalmış ama etkisi uzun süre zihninden silinmeyecek, tekrar tekrar izlenmeyi hak eden filmlerden oluşuyor.

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1. The Fall (2006)

1. The Fall (2006)

Bir dublör, hastane yatağında küçük bir kıza masal anlatır. Masal ile gerçek birbirine karıştıkça, hikâyenin karanlık yönleri ortaya çıkar. Görsellik ve duygu dolu bir yolculuk başlar.

2. Coherence (2013)

2. Coherence (2013)

Bir grup arkadaş, bir akşam yemeği sırasında kozmik bir olay yaşar. Paralel evrenler birbirine karıştıkça kimin kim olduğu belirsizleşir. Gerçeklik algıları tamamen bozulur.

3. The Man from Earth (2007)

3. The Man from Earth (2007)

Bir adam, arkadaşlarına aslında 14.000 yaşında olduğunu söyler. Tarih, din ve insan doğası üzerine felsefi bir tartışma başlar. Zaman ve ölümsüzlük kavramları sorgulanır.

4. The Handmaiden (2016)

4. The Handmaiden (2016)

Bir dolandırıcı kadın, zengin bir varisi kandırmak için bir plan yapar. Ancak ihanet ve arzular işin içine girince roller değişir. Kimsenin tam olarak kim olduğu belli değildir.

5. Perfect Blue (1997)

5. Perfect Blue (1997)

Bir pop yıldızı, oyunculuk kariyerine geçerken akıl sağlığını kaybetmeye başlar. Gerçek ve hayal arasındaki çizgi giderek bulanıklaşır. Takıntılı bir hayranın gölgesi her adımında hissedilir.

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6. Victoria (2015)

6. Victoria (2015)

Berlin'de tek plan çekilmiş bir gece hikâyesi yaşanır. Masum bir gece, bir banka soygununa dönüşerek kontrolden çıkar. Kaçış ve gerilim kesintisiz devam eder.

7. Columbus (2017)

7. Columbus (2017)

Küçük bir kasabada, mimariye tutkuyla bağlı bir adam ve geleceğini sorgulayan bir kadın karşılaşır. Binaların ve mekanların dili, insan ilişkilerine ayna tutar. Konuşmalar kadar sessizlikler de anlam taşır.

8. The Night Comes for Us (2018)

8. The Night Comes for Us (2018)

Bir mafya tetikçisi, küçük bir kızı koruyarak örgüte ihanet eder. Şiddet ve aksiyon dolu bir hayatta kalma savaşı başlar. Düşmanları her yerde pusudadır.

9. A Ghost Story (2017)

9. A Ghost Story (2017)

Ölen bir adam, hayalet olarak eski evine bağlanır. Zaman onun için farklı işler, sevdikleri yaşlanırken o aynı yerde kalır. Sessizlik içinde geçmiş ve gelecek birleşir.

10. I Saw the Devil (2010)

10. I Saw the Devil (2010)

Bir dedektif, nişanlısını öldüren seri katilin peşine düşer. Onunla bir kedi-fare oyunu oynayarak intikam almaya çalışır. Ancak bu yolculuk, onu da bir canavara dönüştürür.

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11. The Red Turtle (2016)

11. The Red Turtle (2016)

Bir adam, ıssız bir adada yaşam mücadelesi verir. Dev bir kırmızı kaplumbağa ile gizemli bir bağ kurar. Doğa, insan ve zaman arasındaki ilişki sessizce anlatılır.

12. The Art of Self-Defense (2019)

12. The Art of Self-Defense (2019)

Güvensiz bir adam, dövüş sanatlarına başlayarak kendini korumayı öğrenmek ister. Ancak karanlık bir dünyaya adım attığını fark eder. Güç ve erkeklik algısı dönüşmeye başlar.

13. The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007)

13. The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007)

Jesse James, hayranı Robert Ford tarafından ihanete uğrar. Suikastin ardındaki psikolojik gerilim ve takıntılar gün yüzüne çıkar. İki adam arasındaki gerilim, tarih boyunca yankılanır.

14. Bacurau (2019)

14. Bacurau (2019)

Brezilya’daki küçük bir kasaba haritadan silinir. Yabancılar kasabayı ele geçirmeye çalışırken halk direnişe geçer. Gerçeklik ve distopya iç içe geçer.

15. You Were Never Really Here (2017)

15. You Were Never Really Here (2017)

Travmatik geçmişi olan bir adam, kaçırılan kızları kurtarmak için kiralık katil olarak çalışır. Sessiz ama şiddet dolu bir arayışa girer. Şiddetin psikolojik etkileri her adımda hissedilir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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