Her Biri Efsane: En Az İki Kez İzlemeniz Gereken 15 Film
Her Biri Efsane: En Az İki Kez İzlemeniz Gereken 15 Film
İyi film izlemek, iyi bir hikâyeye tanıklık etmekten fazlasıdır; bazen kendimizi keşfetmenin bir yoludur. Bazı filmler vardır ki bir kez izlemek yetmez, çünkü her izleyişte farklı bir yönünü gösterir, yeni bir detay fısıldar, seni bambaşka bir yolculuğa çıkarır. Bu liste, klasiklerin gölgesinde kalmış ama etkisi uzun süre zihninden silinmeyecek, tekrar tekrar izlenmeyi hak eden filmlerden oluşuyor.
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1. The Fall (2006)
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2. Coherence (2013)
3. The Man from Earth (2007)
4. The Handmaiden (2016)
5. Perfect Blue (1997)
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6. Victoria (2015)
7. Columbus (2017)
8. The Night Comes for Us (2018)
9. A Ghost Story (2017)
10. I Saw the Devil (2010)
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11. The Red Turtle (2016)
12. The Art of Self-Defense (2019)
13. The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007)
14. Bacurau (2019)
15. You Were Never Really Here (2017)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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