Türk sineması, her geçen yıl daha fazla çeşitlenerek ve derinleşerek sinema dünyasında önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Hem yerli yapımlar hem de dünya çapında ses getiren eserler, Türk sinemasının kültürel zenginliğini ve hikaye anlatma gücünü gözler önüne seriyor. Bu liste, hem Türk halkının tarihine, kültürüne ve duygusal derinliklerine dokunan hem de sinema sanatına katkıda bulunan, izlenmesi gereken filmleri içeriyor.

Yapay zekanın verilerine göre, Türk sinemasının öne çıkan ve kaçırılmaması gereken yapımlarını derledik.