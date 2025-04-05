Yapay Zekaya Göre Türk Sinemasında Kaçırdıysanız Kesinlikle İzlemeniz Gereken Film Önerileri
Yapay Zekaya Göre Türk Sinemasında Kaçırdıysanız Kesinlikle İzlemeniz Gereken Film Önerileri
Türk sineması, her geçen yıl daha fazla çeşitlenerek ve derinleşerek sinema dünyasında önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Hem yerli yapımlar hem de dünya çapında ses getiren eserler, Türk sinemasının kültürel zenginliğini ve hikaye anlatma gücünü gözler önüne seriyor. Bu liste, hem Türk halkının tarihine, kültürüne ve duygusal derinliklerine dokunan hem de sinema sanatına katkıda bulunan, izlenmesi gereken filmleri içeriyor.
Yapay zekanın verilerine göre, Türk sinemasının öne çıkan ve kaçırılmaması gereken yapımlarını derledik.
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1. Babam ve Oğlum (2005)
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2. Vizontele (2001)
3. Eşkıya (1996)
4. Mukadderat (2024)
5. Ayla (2017)
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6. Kelebekler (2018)
7. Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)
8. Uzak (2002)
9. Ahlat Ağacı (2018)
10. Kış Uykusu (2014)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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