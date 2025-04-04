Bollywood'un Yıldızı Manoj Kumar Hayatını Kaybetti
Bollywood'un Yıldızı Manoj Kumar Hayatını Kaybetti
Kaynak: https://www.dha.com.tr/dunya/bollywoo...
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Kumar, bir süredir tedavi gördüğü Mumbai’deki Kokilaben Dhirubhai Ambani Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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