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Bollywood'un Yıldızı Manoj Kumar Hayatını Kaybetti

Bollywood'un Yıldızı Manoj Kumar Hayatını Kaybetti

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.04.2025 - 10:48

Bollywood’un usta ismi, oyuncu ve yönetmen Manoj Kumar, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: https://www.dha.com.tr/dunya/bollywoo...
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Kumar, bir süredir tedavi gördüğü Mumbai’deki Kokilaben Dhirubhai Ambani Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Kumar, bir süredir tedavi gördüğü Mumbai’deki Kokilaben Dhirubhai Ambani Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, sanatçının 'ileri yaşa bağlı sağlık sorunları' nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Hint sinemasının unutulmaz yapımlarından Shaheed, Roti Kapada Aur Makaan ve Kranti ile hafızalara kazınan Manoj Kumar, Bollywood’un efsanevi isimleri arasında yer alıyordu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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