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Ünlü Oyuncu Komada: Netflix'in Narcos Mexico Dizisinin Yıldızı Ölümcül Bakteriye Yakalandı!

Ünlü Oyuncu Komada: Netflix'in Narcos Mexico Dizisinin Yıldızı Ölümcül Bakteriye Yakalandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
07.04.2025 - 13:28

Netflix’in sevilen dizisi Narcos: Mexico ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu gittiği tatilde kabusu yaşadı. Manuel Masalva, Dubai tatildeyken ölümcül bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı.Hastaneye kaldırılan yıldız oyuncu suni komaya sokularak yoğun bakım altına alındı. 

Yaşam savaşı veren Masalva için de 'GoFundMe' üzerinden bir bağış kampanyası başlatıldı.

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Netflix’te yayınlanan ve dünya çapında oldukça popüler olan Narcos: Mexico dizisinin yıldızlarından Manuel Masalva sevenlerini korkutan bir haberle gündem oldu.

Netflix’te yayınlanan ve dünya çapında oldukça popüler olan Narcos: Mexico dizisinin yıldızlarından Manuel Masalva sevenlerini korkutan bir haberle gündem oldu.

Gittiği Filipinler tatilinde ölümcül bir bakteriyel enfeksiyon kapan 43 yaşındaki oyuncu Dubai'de acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Durumunun kritik olduğu açıklanan Masalva, doktorlar tarafından suni komaya sokuldu. Bunun üzerine de yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Daily Star'da yer alan habere göre, Meksikalı oyuncunun arkadaşı Mario Morán TikTok hesabından bir açıklama yaptı

Daily Star'da yer alan habere göre, Meksikalı oyuncunun arkadaşı Mario Morán TikTok hesabından bir açıklama yaptı

Kısa sürede 1,5 milyon görüntülenmeye ulaşan paylaşımda Morán, 'Kardeşim hayatta kalmak için savaşıyor. Tatildeyken çok saldırgan bir bakteri kaptı ve bu durum komaya girmesine neden oldu' dedi.

Manuel Masalva'nın tedavi sürecindeki tıbbı giderleri de oldukça yüksek fiyatlara ulaştı.

Manuel Masalva'nın tedavi sürecindeki tıbbı giderleri de oldukça yüksek fiyatlara ulaştı.

İhtiyaç duyulan paranın toplanabilmesi için de GoFundMe üzerinden bir bağış kampanyası başlatıldı. Yapılan son açıklamada 'Antibiyotik tedavisine başlandı, bakteri tespit edildi ve iyileşme umuduyla gelişmeler takip ediliyor. Cömert bağışlarınız Manuel ve ailesi için hayati önem taşıyor' denildi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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