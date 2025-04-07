Ünlü Oyuncu Komada: Netflix'in Narcos Mexico Dizisinin Yıldızı Ölümcül Bakteriye Yakalandı!
Ünlü Oyuncu Komada: Netflix'in Narcos Mexico Dizisinin Yıldızı Ölümcül Bakteriye Yakalandı!
Netflix’in sevilen dizisi Narcos: Mexico ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu gittiği tatilde kabusu yaşadı. Manuel Masalva, Dubai tatildeyken ölümcül bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı.Hastaneye kaldırılan yıldız oyuncu suni komaya sokularak yoğun bakım altına alındı.
Yaşam savaşı veren Masalva için de 'GoFundMe' üzerinden bir bağış kampanyası başlatıldı.
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Netflix’te yayınlanan ve dünya çapında oldukça popüler olan Narcos: Mexico dizisinin yıldızlarından Manuel Masalva sevenlerini korkutan bir haberle gündem oldu.
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Daily Star'da yer alan habere göre, Meksikalı oyuncunun arkadaşı Mario Morán TikTok hesabından bir açıklama yaptı
Manuel Masalva'nın tedavi sürecindeki tıbbı giderleri de oldukça yüksek fiyatlara ulaştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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