Dergi Kapağı Olan Hande Erçel'den Berfu Yenenler'in Oğluna 8 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Dergi Kapağı Olan Hande Erçel'den Berfu Yenenler'in Oğluna 8 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Hande Erçel
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Berfu Yenenler
Yasemin Şefkatli
Şevval Şahin
Şeyma Subaşı
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Demet Özdemir
Pelin Akil
Gülben Ergen
Didem Soydan
Derin Talu
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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