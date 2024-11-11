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Aşk Işıkları Yeniden Yanacak mı? Yasemin Kay Allen, Erdal Kaya ile Barıştığı İddialarına Yanıt Verdi!

Aşk Işıkları Yeniden Yanacak mı? Yasemin Kay Allen, Erdal Kaya ile Barıştığı İddialarına Yanıt Verdi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 21:38

İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Kay Allen, güzelliğiyle ve oyunculuğuyla adından söz ettiren isimlerden. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yaz aylarında eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya ile yollarını ayırmıştı. Allen'a ayrılığın ardından Erdal Bey daha öncelerde de muhabirler tarafından sorulsa da güzel oyuncu gerilerek soruları yanıtsız bırakmıştı. Bu akşam gerçekleşen ''Woman of the Year'' ödül törenlerine katılan Yasemin Kay Allen, 2. Sayfa muhabirlerine konuştu. Eski aşkı hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtlandırdı.

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Yasemin Kay Allen'ı daha önce rol aldığı ''Merhamet'' ve ''Şeref Meselesi'' gibi dizilerden tanıyoruz. Ünlü oyuncu, başarılarının yanı sıra aşk hayatıyla da gündeme gelen bir isim.

Yasemin Kay Allen'ı daha önce rol aldığı ''Merhamet'' ve ''Şeref Meselesi'' gibi dizilerden tanıyoruz. Ünlü oyuncu, başarılarının yanı sıra aşk hayatıyla da gündeme gelen bir isim.

Amerikalı Aynasız lakaplı eski FBI ajanı Erdal Kaya'yla senin başlarında yaşamaya başladığı aşk o günlerde epey konuşulmuştu. Fakat çift, bu yaz yollarını ayırmaya karar vermişti.

Amerikalı Aynasız lakaplı eski FBI ajanı Erdal Kaya'yla senin başlarında yaşamaya başladığı aşk o günlerde epey konuşulmuştu. Fakat çift, bu yaz yollarını ayırmaya karar vermişti.

Bu akşam gerçekleşen ''Woman of the Year'' ödül törenine katılan Yasemin Kay Allen, eski sevgilisiyle yeniden bir araya geldikleri iddialarını yanıtladı. 2. Sayfa Magazin muhabirlerine konuşan güzel oyuncu, ''Çok sevdiğim bir insan ama öyle bir şey söz konusu değil. Ona saygım sonsuz.''

Bu akşam gerçekleşen ''Woman of the Year'' ödül törenine katılan Yasemin Kay Allen, eski sevgilisiyle yeniden bir araya geldikleri iddialarını yanıtladı. 2. Sayfa Magazin muhabirlerine konuşan güzel oyuncu, ''Çok sevdiğim bir insan ama öyle bir şey söz konusu değil. Ona saygım sonsuz.''

''Hayatımın sonuna kadar tanıyacağım bir insan. Sohbetimiz daim olsun isterim ama öyle bir şey söz konusu değil.'' diyerek barışma iddialarını yalanladı.

''Hayatımın sonuna kadar tanıyacağım bir insan. Sohbetimiz daim olsun isterim ama öyle bir şey söz konusu değil.'' diyerek barışma iddialarını yalanladı.

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