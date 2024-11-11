Aşk Işıkları Yeniden Yanacak mı? Yasemin Kay Allen, Erdal Kaya ile Barıştığı İddialarına Yanıt Verdi!

İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Kay Allen, güzelliğiyle ve oyunculuğuyla adından söz ettiren isimlerden. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yaz aylarında eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya ile yollarını ayırmıştı. Allen'a ayrılığın ardından Erdal Bey daha öncelerde de muhabirler tarafından sorulsa da güzel oyuncu gerilerek soruları yanıtsız bırakmıştı. Bu akşam gerçekleşen ''Woman of the Year'' ödül törenlerine katılan Yasemin Kay Allen, 2. Sayfa muhabirlerine konuştu. Eski aşkı hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtlandırdı.