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Açıklamalarıyla Akıllara Durgunluk Veren Şarkıcı Yusuf Güney'den Yeni Uyarı: ''Sivrisineklere Dikkat Edin''

Açıklamalarıyla Akıllara Durgunluk Veren Şarkıcı Yusuf Güney'den Yeni Uyarı: ''Sivrisineklere Dikkat Edin''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 16:54

Son dönemlerde astral seyahat ve spiritüel konularla ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, iddialarına bir yenisini ekledi. Şarkıcının hedefinde bu sefer sivrisinekler vardı.

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Yusuf Güney'i yıllar önce Rafet El Roman ile yaptığı Heder Oldum düetiyle tanımıştık.

Yusuf Güney'i yıllar önce Rafet El Roman ile yaptığı Heder Oldum düetiyle tanımıştık.

Tanınan şarkıcı son günlerde şarkılarından ziyade yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye başladı. Kendisi Eser Yenenler ve Esra Ezmeci gibi isimlerin programına konuk olup astral seyahat deneyimlerini anlatınca dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tanınan şarkıcı son günlerde şarkılarından ziyade yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye başladı. Kendisi Eser Yenenler ve Esra Ezmeci gibi isimlerin programına konuk olup astral seyahat deneyimlerini anlatınca dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Güney'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı iddialı açıklamalarından biri de 'yeni bir virüsün ortaya çıkacağı' ile ilgiliydi. Ünlü ismin bu açıklamasından bir süre sonra ise tüm dünya genelinde 'maymun çiçeği' virüsü salgınının gündeme gelmesi ''Yusuf'a inanmalıymışız!'' dedirtmişti.

Güney'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı iddialı açıklamalarından biri de 'yeni bir virüsün ortaya çıkacağı' ile ilgiliydi. Ünlü ismin bu açıklamasından bir süre sonra ise tüm dünya genelinde 'maymun çiçeği' virüsü salgınının gündeme gelmesi ''Yusuf'a inanmalıymışız!'' dedirtmişti.

Yusuf Güney'in öngörüsünü ve açıklamasının tüm detaylarını merak edenleri şöyle alalım👀

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Şimdi ise ünlü şarkıcıdan yeni bir uyarı daha geldi. Yusuf Güney: ''Felaket tellallığı yapmıyorum, sivrisineklere dikkat edin. Genetikleri bozulmuş sivrisinekler yüzünden çok fazla insan ölecek.'' diyerek şoke eden bir açıklamayla yeniden gündeme bomba gibi düştü.

Şimdi ise ünlü şarkıcıdan yeni bir uyarı daha geldi. Yusuf Güney: ''Felaket tellallığı yapmıyorum, sivrisineklere dikkat edin. Genetikleri bozulmuş sivrisinekler yüzünden çok fazla insan ölecek.'' diyerek şoke eden bir açıklamayla yeniden gündeme bomba gibi düştü.

Yusuf Güney'in röportajını izlemek isteyenler için👇

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