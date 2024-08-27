Bastı Ayağını Kaldırmıyor! Sezen Aksu Büyük Bir Markanın Sahne Teklifini 'Her Koşulda' Reddetti!
Bastı Ayağını Kaldırmıyor! Sezen Aksu Büyük Bir Markanın Sahne Teklifini 'Her Koşulda' Reddetti!
Türk müziğinin değerli sanatçılarından Sezen Aksu'ya tek bir konserde sahne alması için lüks bir marka tarafından teklif götürüldü. Minik Serçe, kendisine ödenmesi teklif edilen yüksek meblağları göz ardı ederek, net bir şekilde markayı reddetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Minik Serçe takma ismiyle de tanıdığımız Sezen Aksu, gerek yazdığı anlamlı şarkı sözleriyle gerekse bülbülü anımsatan yumuşak sesiyle Türk müziğinin mihenk taşlarından.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatma Sezen Yıldırım, bildiğimiz adıyla Sezen Aksu, 1975 yılında çıkan 'Haydi Şansım' isimli 45'liğiyle müzik piyasasına merhaba demiş ardından da durdurulamaz bir şekilde yükselmeye başlamıştı.
Yıllar geçtikçe imza bir isim olmaya başlayan Minik Serçe'nin izlerini günümüzdeki şarkıların birçoğunda bile görüyoruz.
Aşkın Nur Yengi, Levent Yüksel, Sertab Erener ve Yıldız Tilbe gibi birçok ünlü ismi bize kazandıran da Aksu'nun ta kendisi!
Yıllarını sahnelerde geçiren Sezen Hanım, 2016'da sahnelere veda ettiğini "40 yılı tamamladık Allahın izniyle. Küçücük bir kız gibi düşünüyordum kendimi o zaman, hala öyle hissediyorum ama beden ruha ihanet ediyor" diyerek açıklamış ve o günden beri bizleri onu sahnesinde izleme zevkinden de mahrum bırakmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerde ise bilenen bir marka, büyük umutlarla Sezen Aksu'nun kapısını çalarak Aksu'ya astronomik bir sahne ücreti teklifinde bulunarak bir kereye mahsus marka için konser vermesini istedi. Minik Serçe ise 'hiçbir hal ve şart altında; tek şarkılık bile olsa' sahneye çıkmayacağını belirterek teklifi reddetti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın