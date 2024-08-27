Beraber Tatile de Gidildiyse Bu İş Tamam: Danla Bilic, Milli Futbolcu Doğan Alemdar ile Bodrum'da Görüntülendi
Beraber Tatile de Gidildiyse Bu İş Tamam: Danla Bilic, Milli Futbolcu Doğan Alemdar ile Bodrum'da Görüntülendi
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Şimdilerin en gözde Influencer'larından Danla Bilic ve Ala Tokel'i tanımayanınız yoktur. İki güzel isim son günlerde yaptıkları işler kadar aşk hayatlarıyla da gündeme gelmeyi başarıyor.
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Ala Tokel, bir süredir tanınan futbolcu Bertuğ Yıldırım ile birlikte. Son günlerde bu aşkın magazin dünyasında epey bir ses getirmesinin nedeni ise ikilinin arasında epey bir yaş farkı olması. Fakat Tokel'e göre aşkta yaşın pek de önemi yok.
Yediği içtiği ayrı gitmediği, zaman zaman birbirlerinin kanalına da konuk olan iki yakın dosttan bir diğeri olan Danla Bilic'in adı ise son dönemlerde Ala Tokel'in sevgilisi Bertuğ Yıldırım'ın futbolcu arkadaşı Doğan Alemdar ile yan yana gelmeye başlamıştı.
Bilmeyenler için, milli kalecimiz Doğan Alemdar şimdilerde Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'de forma giyiyor. Geçtiğimiz günlerde sakatlık geçiren futbolcu, bugünlerde sahalardan uzak kalmayı tercih ediyor.
Ala, Danla, Bertuğ ve Doğan dörtlüsü geçtiğimiz aylarda kameralara yakalanmış fakat Bilic cephesinden aşkı doğrulayan bir yanıt alınamamıştı.
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Beklenen haber geldi. Taze aşıklar Danla Bilic ve Doğan Alemdar, Bodrum'daki Cennet Koyu'nda aşk tatili yaparken Aramızda Kalsın muhabirleri tarafından işte böyle görüntülendi👇
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