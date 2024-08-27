Beraber Tatile de Gidildiyse Bu İş Tamam: Danla Bilic, Milli Futbolcu Doğan Alemdar ile Bodrum'da Görüntülendi

Influencer Danla Bilic, adının bir süredir aşk iddialarına karıştığı milli futbolcu Doğan Alemdar ile Bodrum'da görüntülendi. İkilinin ortak arkadaşları Ala Tokel ve Bertuğ Özgür Yıldırım'ın aşkı geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşmüştü.

KAYNAK: Habertürk/ Eren Gürel