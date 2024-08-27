Lübnanlı İş İnsanı Mohammed Sheikh İstanbul Boğazı'nda Görkemli Bir Düğünle Dünyaevine Girdi!

Lübnanlı iş insanı Mohammed Sheikh, rüya gibi düğünü için İstanbul Boğazı'nı seçti. Boğaza nazır bir otelde gerçekleşen düğünde kesenin ağzı açıldı. Dünyaca ünlü şarkıcı Nancy Ajram da davetliler arasındaydı. Güzel şarkıcı, şarkılarıyla dinleyenleri kendine hayran bıraktı.

KAYNAK: SABAH/ MERVE YURTYAPAN