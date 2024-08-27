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Lübnanlı İş İnsanı Mohammed Sheikh İstanbul Boğazı'nda Görkemli Bir Düğünle Dünyaevine Girdi!

Lübnanlı İş İnsanı Mohammed Sheikh İstanbul Boğazı'nda Görkemli Bir Düğünle Dünyaevine Girdi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 10:54

Lübnanlı iş insanı Mohammed Sheikh, rüya gibi düğünü için İstanbul Boğazı'nı seçti. Boğaza nazır bir otelde gerçekleşen düğünde kesenin ağzı açıldı. Dünyaca ünlü şarkıcı Nancy Ajram da davetliler arasındaydı. Güzel şarkıcı, şarkılarıyla dinleyenleri kendine hayran bıraktı.

KAYNAK: SABAH/ MERVE YURTYAPAN

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Lübnanlı iş insanı ve Al Sheikh çiftliğinin kurucusu Mohammed Sheikh, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da masal gibi bir düğüne imza attı. İş insanı düğün için 2 milyon euro (yaklaşık 80 milyon lira) harcama yaparak gösterişli düğündeki konukları etkilemeyi başardı.

Lübnanlı iş insanı ve Al Sheikh çiftliğinin kurucusu Mohammed Sheikh, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da masal gibi bir düğüne imza attı. İş insanı düğün için 2 milyon euro (yaklaşık 80 milyon lira) harcama yaparak gösterişli düğündeki konukları etkilemeyi başardı.

Son dönemlerin popüler şarkıcılarından Nancy Ajram da düğüne katılanlar arasındaydı. İstanbul'daki bu düğüne kızıyla katılan şarkıcı, şarkılarıyla gelin ve damada unutulmaz bir gece yaşattı.

Son dönemlerin popüler şarkıcılarından Nancy Ajram da düğüne katılanlar arasındaydı. İstanbul'daki bu düğüne kızıyla katılan şarkıcı, şarkılarıyla gelin ve damada unutulmaz bir gece yaşattı.

Nancy Ajram'ın iş insanı Mohammed Sheik'in düğününde konuklara yaşattığı eğlenceli anları merak edenler için👇

İstanbul Boğazı manzaralı bir otelde gerçekleştirilen milyon euro'luk düğün için salon, beyaz güller ve özel motifli süsler kaplandı. 👇

İstanbul Boğazı manzaralı bir otelde gerçekleştirilen milyon euro'luk düğün için salon, beyaz güller ve özel motifli süsler kaplandı. 👇

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