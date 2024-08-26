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Ne Vardı bu Kadar Korkacak? İstanbul'da Sahne Alan Tyga'dan Şoke Eden Milyon Dolarlık Sağlık Sigortası Talebi

Ne Vardı bu Kadar Korkacak? İstanbul'da Sahne Alan Tyga'dan Şoke Eden Milyon Dolarlık Sağlık Sigortası Talebi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 19:12

Dünyaca ünlü rapçi Tyga, geçtiğimiz akşam İstanbul Lifepark'ta düzenlenen Threehills Festival'inde sahne aldı. Ünlü rapçinin performansı için aldığı ücret dudakları uçuklatırken, üzerine bir de sağlık sigortası yaptırması gündeme bomba gibi düştü.

KAYNAK: Hürriyet/ Mehmet Üstündağ

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Tyga, globalde son dönemlerin en çok konuşulan rapçilerinden. Kendisi yaptığı müzikten; giyim ve yaşam tarzı tercihlerine kadar genç kesimin dikkatini üzerine çekmeyi başaran bir isim.

Tyga, globalde son dönemlerin en çok konuşulan rapçilerinden. Kendisi yaptığı müzikten; giyim ve yaşam tarzı tercihlerine kadar genç kesimin dikkatini üzerine çekmeyi başaran bir isim.

Tyga'nın dijital platformlarındaki aylık dinleyici sayısı ise 21 milyonun üzerinde. Dünyaca ünlü isim, en son Sabrina Claudio ile birlikte 'No Question' isimli şarkısını yayınladı belki biliyorsunuzdur.

Tyga'nın dijital platformlarındaki aylık dinleyici sayısı ise 21 milyonun üzerinde. Dünyaca ünlü isim, en son Sabrina Claudio ile birlikte 'No Question' isimli şarkısını yayınladı belki biliyorsunuzdur.

Rap yıldızını yaptığı müzikten ziyade, yıllar önce Kylie Jenner ile çalkantılı bir ilişki yaşamasından tanıyoruz. Tabii şimdilerde bu aşktan bir kül bile kalmadı geriye.

Rap yıldızını yaptığı müzikten ziyade, yıllar önce Kylie Jenner ile çalkantılı bir ilişki yaşamasından tanıyoruz. Tabii şimdilerde bu aşktan bir kül bile kalmadı geriye.

Tyga, geçtiğimiz akşam İstanbul Lifepark'ta gerçekleştirilen Threehills'te sahne aldı. Anıl Üçtepe'nin organize ettiği bu festivalde ağırlanan dünyaca ünlü isim sahne performansı için 300 bin dolar aldı.

Tyga, geçtiğimiz akşam İstanbul Lifepark'ta gerçekleştirilen Threehills'te sahne aldı. Anıl Üçtepe'nin organize ettiği bu festivalde ağırlanan dünyaca ünlü isim sahne performansı için 300 bin dolar aldı.

Ünlü isim, performansı için aldığı parayla dudakları uçuklatırken bir de üzerine güvenlik nedeniyle 150 bin dolarlık sağlık sigortası yaptırınca dikkatleri üzerine çekerek şaşkınlık yarattı. Tyga'nın güvenliği için istediği sağlık sigortası talebi de karşılandı.

Ünlü isim, performansı için aldığı parayla dudakları uçuklatırken bir de üzerine güvenlik nedeniyle 150 bin dolarlık sağlık sigortası yaptırınca dikkatleri üzerine çekerek şaşkınlık yarattı. Tyga'nın güvenliği için istediği sağlık sigortası talebi de karşılandı.

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