Ne Vardı bu Kadar Korkacak? İstanbul'da Sahne Alan Tyga'dan Şoke Eden Milyon Dolarlık Sağlık Sigortası Talebi
Ne Vardı bu Kadar Korkacak? İstanbul'da Sahne Alan Tyga'dan Şoke Eden Milyon Dolarlık Sağlık Sigortası Talebi
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Tyga, globalde son dönemlerin en çok konuşulan rapçilerinden. Kendisi yaptığı müzikten; giyim ve yaşam tarzı tercihlerine kadar genç kesimin dikkatini üzerine çekmeyi başaran bir isim.
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Tyga'nın dijital platformlarındaki aylık dinleyici sayısı ise 21 milyonun üzerinde. Dünyaca ünlü isim, en son Sabrina Claudio ile birlikte 'No Question' isimli şarkısını yayınladı belki biliyorsunuzdur.
Rap yıldızını yaptığı müzikten ziyade, yıllar önce Kylie Jenner ile çalkantılı bir ilişki yaşamasından tanıyoruz. Tabii şimdilerde bu aşktan bir kül bile kalmadı geriye.
Tyga, geçtiğimiz akşam İstanbul Lifepark'ta gerçekleştirilen Threehills'te sahne aldı. Anıl Üçtepe'nin organize ettiği bu festivalde ağırlanan dünyaca ünlü isim sahne performansı için 300 bin dolar aldı.
Ünlü isim, performansı için aldığı parayla dudakları uçuklatırken bir de üzerine güvenlik nedeniyle 150 bin dolarlık sağlık sigortası yaptırınca dikkatleri üzerine çekerek şaşkınlık yarattı. Tyga'nın güvenliği için istediği sağlık sigortası talebi de karşılandı.
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