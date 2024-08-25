Merkür Retro Şovunu Yaptı, Ex'ler Buluştu: Atakan Işıktutan Eski Sevgilisi İrem Derici'yi Sahnesinde İzledi
Merkür Retro Şovunu Yaptı, Ex'ler Buluştu: Atakan Işıktutan Eski Sevgilisi İrem Derici'yi Sahnesinde İzledi
Ünlü şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz yıl eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile dolu dizgin bir aşk yaşamıştı. Yılın son aylarında ayrılan çiftten 'yandı tüm ışıklar yeniden' dedirtecek bir hamle dün akşam geldi.
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İrem Derici, her yaz hit olan renkli şarkıları ve iddialı sahne şovlarıyla olduğu kadar aşk hayatı ve çarpıcı açıklamalarıyla da gündeme gelen bir isim.
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Atakan Işıktutan'ı ise Survivor yarışmacısı olarak tanımıştık. Hali hazırda spor salonu sahibi olan Işıktutan, kaslı ve fit vücuduyla o dönem dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Geçtiğimiz yıl Derici ve Işıktutan'ın birliktelik haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız.
8 ay dolu dizgin aşk yaşayan ünlü çift 2023'ün eylül ayında ayrılık kararı alarak sevenlerini üzmüştü. Ayrılığın ardından İrem Derici, gelebilecek ayrılık iddialarının önünü kesmek için ''Korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük.'' diyerek anlaşmalı olarak ayrıldıklarının altını çizmişti.
Gökyüzü şu sıralar biraz hareketli, bizler de yeryüzünde merkür retronun etkilerini görmeye başladık. Dün akşam, Atakan Işıktutan, eski sevgilisi İrem Derici'nin sahne aldığı beach club'a gitti. Işıktutan'ın sahnedeki eski aşkına gülen gözlerle baktığı anlar kameralara böyle yansıdı👇
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Bu görüntülerin ardından, İrem Derici'nin sosyal medya paylaşımı 'aşk yine yeni yeniden mi?' sorusunu akıllara getirdi👇
Ex aşıkların buluştuğu o anı merak edenler için👀
Gelen yorumlar ise bu şekildeydi👇
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