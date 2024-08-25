Merkür Retro Şovunu Yaptı, Ex'ler Buluştu: Atakan Işıktutan Eski Sevgilisi İrem Derici'yi Sahnesinde İzledi

Ünlü şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz yıl eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile dolu dizgin bir aşk yaşamıştı. Yılın son aylarında ayrılan çiftten 'yandı tüm ışıklar yeniden' dedirtecek bir hamle dün akşam geldi.