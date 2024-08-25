Gülben Ergen'e Doğum Gününde Büyük Jest: Oğulları ve Arkadaşlarının Sürprizini Görünce Ağzı Açık Kaldı!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yakın arkadaşları Gülşah Saraçoğlu ve Nihat Odabaşı'nın da içerisinde bulunduğu bir grup ve oğulları Atlas, Ares ve Güney ile birlikte yeni yaşına merhaba dedi. Oğulları ve arkadaşlarının beraber düzenlediği sürprizi gören Ergen, duygu dolu anlar yaşadı.