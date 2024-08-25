Gülben Ergen'e Doğum Gününde Büyük Jest: Oğulları ve Arkadaşlarının Sürprizini Görünce Ağzı Açık Kaldı!
Gülben Ergen'e Doğum Gününde Büyük Jest: Oğulları ve Arkadaşlarının Sürprizini Görünce Ağzı Açık Kaldı!
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yakın arkadaşları Gülşah Saraçoğlu ve Nihat Odabaşı'nın da içerisinde bulunduğu bir grup ve oğulları Atlas, Ares ve Güney ile birlikte yeni yaşına merhaba dedi. Oğulları ve arkadaşlarının beraber düzenlediği sürprizi gören Ergen, duygu dolu anlar yaşadı.
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Gülben Ergen, doksanların sonlarından bu yana magazin dünyasında adını sıkça duyduğumuz ünlü isimlerden. Kendisi şarkıcılık kariyerinin yanı sıra, bir dönemin 'dadı'sı olarak da hala hafızalarımızda.
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Kendine ait bir mizacı olduğunu bildiğimiz ünlü ismin yıllar önce kurduğu ikonik cümlesi ''Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz'' hala sosyal medya kullanıcıları tarafından dillerden dillere dolaşıyor, mizah sayfalarınca güldürü unsuru olarak kullanılmaya devam ediyor.
Gülben Ergen, 2004 yılında Mustafa Erdoğan ile hayatını birleştirmişti. Ne yazık ki çift, 8 yılın ardından 2012'de anlaşmalı olarak yollarını ayırmaya karar vermişti.
Ergen ve Erdoğan'ın bu evliliklerinden üç tane oğlu var. İkili, oğulları Atlas, Ares ve Güney için nadir de olsa özel günlerde bir araya gelmeye devam ediyor.
Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Gülşah Saraçoğlu'nun doğum gününü davullu zurnalı bir sürprizle kutlamış ve epey bir gündem olmuştu.
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Bugün ise güzel şarkıcının doğum günüydü. Oğulları ve arkadaşları bir araya gelerek Ergen'i oldukça duygulandıracak bir sürpriz yaptı. 'Çocuklar Gülsün Diye' kampanyasındaki anaokulu yardımlarını temsil eden 53 beyaz gülü Gülben Ergen'in yatağına işte böyle dizdiler👇
Doğum günü pastasından, hediyelere kadar her şey Gülben Ergen'in hayatından önemli birer parça taşıdığından Ergen, o anları sosyal medyasından paylaşmalara doyamadı👇
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