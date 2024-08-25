Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'dan Eğlenceli Paylaşım: Arkadaşlarını Toplayıp Altın Günü Yaptı!
Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'dan Eğlenceli Paylaşım: Arkadaşlarını Toplayıp Altın Günü Yaptı!
Bir dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Sihirli Annem'de Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, arkadaşlarıyla altın günü konseptli bir buluşmada bir araya geldi. Özkaya, neşeli anlarını takipçileriyle paylaştı.
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Zeynep Özkaya, daha minicikken rol aldığı Sihirli Annem isimli dizide hayat verdiği Çilek karakteriyle kendini bizlere sevdirmeyi başarmıştı.
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Güzel oyuncu şimdilerde ise daha çok sosyal medya paylaşımlarına öncelik veriyor ve içerik üreticiliği yapıyor.
Özkaya, geçtiğimiz gün kendisinin bile beklemediği bir evlilik teklifi almasıyla gündeme geldi belki duymuşsunuzdur. Oğulcan Can ile olan sekiz yıllık birlikteliği geçtiğimiz akşam bir tektaşla taçlanan güzel oyuncu, evlilik teklifi paylaşımlarını da ardı ardına sıralamayı ihmal etmedi.
Zeynep Özkaya; eski samimi, sıcacık sofralara özlem duymuş olacak ki geçtiğimiz günlerde arkadaşlarını toplayıp altın günü konseptli bir buluşma ayarlamıştı. O buluşmayı video kaydına alan Özkaya'nın çay höpürdetmeli altın günü paylaşımı ise sosyal medyada oldukça beğenildi.
Güzel oyuncunun bir yandan kısır yapıp bir yandan kurtlarını döktüğü o 'altın günü'nü merak edenleri şöyle alalım👇
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