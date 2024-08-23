Küslük Son Buldu: Hadise, Bebeğini Kaybeden Ece Seçkin'i Zor Zamanında Yalnız Bırakmadı!
Küslük Son Buldu: Hadise, Bebeğini Kaybeden Ece Seçkin'i Zor Zamanında Yalnız Bırakmadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı Hadise gerek dillerden dillere dolanan şarkıları gerekse de iddialı sahne şovlarıyla son dönemlerde sık sık gündem olan isimlerden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzel şarkıcı, şimdilerde oyunculuk deneyiminin zevkini sürüyor. Çekimleri güncelde devam eden 'Esas Oğlan' isimli bir dijital platform dizisinde Ceren karakterine hayat verirken izleyeceğiz kendisini.
Sevilen şarkıcı Ece Seçkin'i ise dönem dönem yenilediği stili ve rengarenk şarkılarıyla tanıyoruz.
Ece Seçkin, 2021 yılında Çağrı Terlemez ile hayatını birleştirdi biliyorsunuz. Mutlu bir şekilde evliliklerine devam eden çiftten geçtiğimiz günlerde üzen bir haber gelmiş ve iki aylık hamile olan Ece Seçkin'in ne yazık ki bebeğini kaybettiğini öğrenmiştik.
Hadise ve Ece Seçkin'in arası geçtiğimiz sene yaşanan ''Bebeleri pistten alalım'' polemiğinden dolayı bayağı bir açılmıştı. Bu tartışmaya İrem Derici ile Aleyna Tilki de dahil olmuş ve sosyal medya paylaşımları üzerinden taraflar kozlarını paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ece Seçkin bugün yaptığı paylaşımla geçmişi tozlu raflara kaldırdığını ve Hadise ile küslüğün son bulduğunu takipçilerine göstermiş oldu. Ece Seçkin'i bu acılı sürecinde Hadise'nin yalnız bırakmaması ise ''Böyle dayanışmalara hasret kalmışız'.' dedirtti.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın