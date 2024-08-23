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Küslük Son Buldu: Hadise, Bebeğini Kaybeden Ece Seçkin'i Zor Zamanında Yalnız Bırakmadı!

Küslük Son Buldu: Hadise, Bebeğini Kaybeden Ece Seçkin'i Zor Zamanında Yalnız Bırakmadı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 19:20 Son Güncelleme: 23.08.2024 - 19:41

Geçtiğimiz yıl yaşanan sahne polemiğinin ardından küs olduklarını bildiğimiz Hadise ve Ece Seçkin'den sürpriz bir paylaşım geldi. Hadise, bebeğini kaybeden Seçkin'i bu zor dönemlerinde yalnız bırakmadı.

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Ünlü şarkıcı Hadise gerek dillerden dillere dolanan şarkıları gerekse de iddialı sahne şovlarıyla son dönemlerde sık sık gündem olan isimlerden.

Ünlü şarkıcı Hadise gerek dillerden dillere dolanan şarkıları gerekse de iddialı sahne şovlarıyla son dönemlerde sık sık gündem olan isimlerden.

Güzel şarkıcı, şimdilerde oyunculuk deneyiminin zevkini sürüyor. Çekimleri güncelde devam eden 'Esas Oğlan' isimli bir dijital platform dizisinde Ceren karakterine hayat verirken izleyeceğiz kendisini.

Güzel şarkıcı, şimdilerde oyunculuk deneyiminin zevkini sürüyor. Çekimleri güncelde devam eden 'Esas Oğlan' isimli bir dijital platform dizisinde Ceren karakterine hayat verirken izleyeceğiz kendisini.

Sevilen şarkıcı Ece Seçkin'i ise dönem dönem yenilediği stili ve rengarenk şarkılarıyla tanıyoruz.

Sevilen şarkıcı Ece Seçkin'i ise dönem dönem yenilediği stili ve rengarenk şarkılarıyla tanıyoruz.

Ece Seçkin, 2021 yılında Çağrı Terlemez ile hayatını birleştirdi biliyorsunuz. Mutlu bir şekilde evliliklerine devam eden çiftten geçtiğimiz günlerde üzen bir haber gelmiş ve iki aylık hamile olan Ece Seçkin'in ne yazık ki bebeğini kaybettiğini öğrenmiştik.

Ece Seçkin, 2021 yılında Çağrı Terlemez ile hayatını birleştirdi biliyorsunuz. Mutlu bir şekilde evliliklerine devam eden çiftten geçtiğimiz günlerde üzen bir haber gelmiş ve iki aylık hamile olan Ece Seçkin'in ne yazık ki bebeğini kaybettiğini öğrenmiştik.

Haberin detayları için👇

Hadise ve Ece Seçkin'in arası geçtiğimiz sene yaşanan ''Bebeleri pistten alalım'' polemiğinden dolayı bayağı bir açılmıştı. Bu tartışmaya İrem Derici ile Aleyna Tilki de dahil olmuş ve sosyal medya paylaşımları üzerinden taraflar kozlarını paylaşmıştı.

Hadise ve Ece Seçkin'in arası geçtiğimiz sene yaşanan ''Bebeleri pistten alalım'' polemiğinden dolayı bayağı bir açılmıştı. Bu tartışmaya İrem Derici ile Aleyna Tilki de dahil olmuş ve sosyal medya paylaşımları üzerinden taraflar kozlarını paylaşmıştı.

Günlük kaos dozunu almayan ve polemiği en ince detaylarına kadar merak edenleri şöyle alalım👇

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Ece Seçkin bugün yaptığı paylaşımla geçmişi tozlu raflara kaldırdığını ve Hadise ile küslüğün son bulduğunu takipçilerine göstermiş oldu. Ece Seçkin'i bu acılı sürecinde Hadise'nin yalnız bırakmaması ise ''Böyle dayanışmalara hasret kalmışız'.' dedirtti.👇

Ece Seçkin bugün yaptığı paylaşımla geçmişi tozlu raflara kaldırdığını ve Hadise ile küslüğün son bulduğunu takipçilerine göstermiş oldu. Ece Seçkin'i bu acılı sürecinde Hadise'nin yalnız bırakmaması ise ''Böyle dayanışmalara hasret kalmışız'.' dedirtti.👇

''Küllerimizden doğuyoruz. Dokunulamayacak kadar kırılgan olsak da yeniden bir krallık inşa edecek kadar güçlüyüz.''

''Kadın dayanışmasının önemi bugün daha da anlamlı. Bana bunu gönderdiğin için teşekkür ederim H.''

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