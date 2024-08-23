Küslük Son Buldu: Hadise, Bebeğini Kaybeden Ece Seçkin'i Zor Zamanında Yalnız Bırakmadı!

''Küllerimizden doğuyoruz. Dokunulamayacak kadar kırılgan olsak da yeniden bir krallık inşa edecek kadar güçlüyüz.''

''Kadın dayanışmasının önemi bugün daha da anlamlı. Bana bunu gönderdiğin için teşekkür ederim H.''