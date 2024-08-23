Kas Şovu Yapacağım Derken Eline Yüzüne Bulaştıran Sinan Akçıl Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Fena Düştü!
Kas Şovu Yapacağım Derken Eline Yüzüne Bulaştıran Sinan Akçıl Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Fena Düştü!
Pop müziğin tanınan isimlerinden Sinan Akçıl, Instagram hesabından formda olduğu görüntüler paylaştı. Akçıl'ın bu paylaşımındaki bazı detaylar kullanıcıların dikkatini çekince, gönderi yorum yağmuruna tutuldu.
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Sinan Akçıl, uzun yıllardır Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden. Kendisi şarkılarıyla olduğu kadar ikili ilişkileri ve polemikleriyle de sık sık gündeme gelmeyi başaran isimlerden.
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Akçıl, uzun süredir sıkı bir çalışma programı ve yoğun bir tempoyla vücudunu geliştirmek için çalışıyor. Ünlü şarkıcı, vücut gelişimini ve spor salonu görüntülerini de sık sık sosyal medyasından paylaşmayı ihmal etmiyor.
Şimdilerde yaz tatilinin keyfini çıkartan şarkıcı, kaslı görüntüleriyle magazin haberlerinde yer alamayınca çözümü Instagram hesabında fit vücudunu paylaşmakta buldu👇
Sinan Akçıl'ın kaslarının fazla yukarıdan başlaması ve göğüs ucunun kaymış olması gibi ince detayları fark eden takipçileri hemen yorumlara koştu. Akçıl, yorumların birçoğuna cevap vermeden edemedi.
Sinan Akçıl'ın paylaşımına düştüğü not bu şekilde👇
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Ünlü şarkıcının paylaşımlarının shop'lu olduğunu iddia eden bazı kullanıcıların yorumlarını sizler için derledik👇
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