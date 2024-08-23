Ani Bir Şekilde İmaj Tazeleyen Nilperi Şahinkaya'nın Yeni Saçlarına Emre Yusufi'den Uyarı Niteliğinde Tepki!
Ani Bir Şekilde İmaj Tazeleyen Nilperi Şahinkaya'nın Yeni Saçlarına Emre Yusufi'den Uyarı Niteliğinde Tepki!
Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medyasından yaptığı paylaşımla saç stilinde değişime gittiğini takipçileriyle paylaşmıştı. Şahinkaya, verdiği bir röportajda bu kararının arka planında sevgilisiyle arasında geçen diyaloğu anlattı.
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Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'yı bu yaz fit vücudu ve yaptığı bikinili paylaşımlarıyla sık sık mercek altına almıştık.
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Şahinkaya, sosyal medyasında her ne kadar keyifli anlarını paylaşmayı tercih etse de güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda, ekimde vizyona girecek yeni filmi Gelin Takımı için epey yoğun bir tempoyla çalıştı.
Ünlü oyuncu, setin stresinden sevgilisi Emre Yusufi ile çıktığı tatilde kendini serin sulara atarak arınmıştı belki hatırlarsınız. Fakat bu arınma da güzel oyuncuya yetmemiş olacak ki kendisi geçtiğimiz günlerde yaptığı bir değişiklikle gündeme geldi.
Şahinkaya, bu yaz sezonunu bitirmeden imaj değişikliğine gitmeyi tercih etti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ''Yeni bir ben'' diyerek yeni saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Geçtiğimiz akşam bir davette yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken Nilperi Şahinkaya, 2. Sayfa Magazin muhabirlerinin objektifine yakalandı. Güzel oyuncuya, yeni saçlarına sevgilisi Emre Yusufi'nin yorumu soruldu.
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Adettendir, ilişkisi olan her erkek sevgilisinin nazını tribini çeker biliyorsunuz. Nilperi Hanımın sevgilisi Emre Bey de bunu gayet iyi biliyor olacak ki, ünlü oyuncuya saç imajını değiştirmeden önce gülümseten bir ikazda bulunmuş. Merak edenleri şöyle alalım👇
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