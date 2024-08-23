Ani Bir Şekilde İmaj Tazeleyen Nilperi Şahinkaya'nın Yeni Saçlarına Emre Yusufi'den Uyarı Niteliğinde Tepki!

Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medyasından yaptığı paylaşımla saç stilinde değişime gittiğini takipçileriyle paylaşmıştı. Şahinkaya, verdiği bir röportajda bu kararının arka planında sevgilisiyle arasında geçen diyaloğu anlattı.