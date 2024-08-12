Barış Falay Önce ''Aşk Adamıyım'' Dedi Ardından Eşi Esra Ronabar ile Aşk Tatilinde Görüntülendi!
Barış Falay Önce ''Aşk Adamıyım'' Dedi Ardından Eşi Esra Ronabar ile Aşk Tatilinde Görüntülendi!
Ünlü oyuncu Barış Falay ve eşi Esra Ronabar, denizin tadını çıkartırken objektiflere yakalandı. Barış Falay, geçtiğimiz gece romantik cümleler kurduğu bir röportaj vermişti.
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Ezel dizinde canlandırdığı Kerpeten Ali karakteriyle akıllara kazınan oyuncu Barış Falay'ı televizyon ekranlarında en son Ömer dizisinde izledik.
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Başarılı oyuncu 2006 yılında hayatını kendisi gibi oyuncu olan eşi Esra Ronabar ile birleştirdi. 2009 yılında çiftin nur topu gibi Rüzgar Mavi adını verdikleri bir oğulları oldu.
18 yıldır mutlu bir şekilde evli, mutlu ve çocuklu hayatlarına devam eden çift, ilk günkü romantizmlerini hala koruyor. Barış Falay ve eşi bugün aşk tatillerinde objektiflere yakalandı.
Barış Falay ve eşi Esra Ronabar'ın romantizm dolu deniz keyfi kameralara böyle yansıdı👇
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Bu tatilden önce Barış Falay, Aramızda Kalmasın muhabirlerine röportaj vermişti. Verdiği röportajda ''Ben aşk adamıyım. Bir kadına aşık oldum 20 senedir onunla birlikteyim.'' diyerek hayatının aşkı Esra Ronabar'a böyle gönderme yapmıştı👇
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