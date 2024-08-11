Tarkan'dan Romantizm Şovu: Eşi Pınar Tevetoğlu'nun Doğum Gününü Sosyal Medyada Aşk Dolu Sözlerle Kutladı!
Tarkan'dan Romantizm Şovu: Eşi Pınar Tevetoğlu'nun Doğum Gününü Sosyal Medyada Aşk Dolu Sözlerle Kutladı!
Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'nun doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı.
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Megastar Tarkan'ı tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Karizması ve etkileyici sesiyle ''Kıl oldum abi'' diyerek hayatımıza girmişti kendisi.
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Ünlü şarkıcı, 29 Nisan 2016'da Pınar Tevetoğluyla hayatını birleştirmiş, ardından ikilinin birlikteliğinden güzeller güzeli kızları Liya dünyaya gelmişti.
Tarkan, eşi ve minik kızıyla gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etse de, ara sıra sosyal medyasından paylaştığı görüntüler sayesinde bizler de çekirdek ailenin saadetine biraz olsun ortak olabiliyoruz.
Bir aslan burcu olan Pınar Tevetoğlu'nun doğum günü ise bugündü. Megastar, eşinin doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı aşk dolu bir paylaşımla kutladı. ''Canpınarımız iyi ki doğdun'' diyen Tarkan'ın doğum günü mesajı beğeni yağmuruna tutuldu.
Tarkan'ın paylaştığı fotoğrafa yazdığı açıklamayı da şöyle bırakalım
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