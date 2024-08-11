Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.
Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...
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Pelin Karahan
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Demet Akalın
İrem Derici
Özge Ulusoy
Yıldız Tilbe
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Burcu Özberk
Demet Özdemir
Hande Erçel
Nilsu Berfin Aktaş
Zeynep Bastık
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Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?
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