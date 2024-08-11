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Aşk Hakkında Konuşan Oyuncu Pelin Batu'nun Kadınların Boşanmasıyla İlgili Açıklaması Tartışma Yarattı!

Aşk Hakkında Konuşan Oyuncu Pelin Batu'nun Kadınların Boşanmasıyla İlgili Açıklaması Tartışma Yarattı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 20:13

Pelin Batu, Ekol Tv'de yayınlanan Oylum Talu ile Hafta sonu programına konuk oldu. Ünlü isim, aşk kavramıyla ilgili vurucu iddialarıyla gündem oldu.

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Pelin Batu, oyunculuğunun yanı sıra tarihçi kimliğiyle ön plana çıkan isimlerden. Kendisi aynı zamanda televizyon programlarında da sık sık yer alıyor.

Pelin Batu, oyunculuğunun yanı sıra tarihçi kimliğiyle ön plana çıkan isimlerden. Kendisi aynı zamanda televizyon programlarında da sık sık yer alıyor.

Tarihin Arka Odası isimli programdaki açıklamalarıyla da bir dönem oldukça gündeme gelmişti Batu. Ne yazık ki geçtiğimiz yıllarda aynı programda yer aldığı Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu tarafından ''Mansplaining'' e maruz bırakılmış ve ardından o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Tarihin Arka Odası isimli programdaki açıklamalarıyla da bir dönem oldukça gündeme gelmişti Batu. Ne yazık ki geçtiğimiz yıllarda aynı programda yer aldığı Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu tarafından ''Mansplaining'' e maruz bırakılmış ve ardından o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Pelin Batu'nun Mansplaining'e maruz kaldığı anları unuttuysanız, şöyle hatırlatalım👇

Ekol Tv'de yayınlanan Oylum Talu ile Hafta Sonu programına konuk olan Pelin Batu, geçmişten günümüze aşk kavramı hakkında konuştu.

Ekol Tv'de yayınlanan Oylum Talu ile Hafta Sonu programına konuk olan Pelin Batu, geçmişten günümüze aşk kavramı hakkında konuştu.

''Herkesin kafasında böyle müthiş bir aşk veya sevgi ihtiyacı var; hiçbir zaman bir insan bunları karşılayamaz.'' diyen Batu, ''geçmişten bugüne kadınlar ve boşanma konusunu'', ekonomik boyutuyla da ele aldı.

''Herkesin kafasında böyle müthiş bir aşk veya sevgi ihtiyacı var; hiçbir zaman bir insan bunları karşılayamaz.'' diyen Batu, ''geçmişten bugüne kadınlar ve boşanma konusunu'', ekonomik boyutuyla da ele aldı.

Pelin Batu'nun açıklamasını izlemek isteyenler için👀

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Pelin Batu'nun aşkta beklenti ve boşanma açıklamaları sosyal medyada böyle ikilem yarattı👇

Pelin Batu'nun aşkta beklenti ve boşanma açıklamaları sosyal medyada böyle ikilem yarattı👇
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