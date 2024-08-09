Rahatlığın Bu Kadarı: Çalışmaya Üşenen Teoman'ın Tatile Çıkmaya Bile Üşendiği Ortaya Çıktı
Rahatlığın Bu Kadarı: Çalışmaya Üşenen Teoman'ın Tatile Çıkmaya Bile Üşendiği Ortaya Çıktı
Ünlü şarkıcı Teoman, yaz tatili hakkındaki soruları 'üşengeçliğiyle' yanıtlayarak gündem oldu.
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Teoman'ı kendine has stili ve zamansız şarkılarıyla tanıyoruz. Ünlü şarkıcı, kendine has stili içerisinde özgün üslubunu da barınıyor.
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Teoman, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla gündeme oturan bir isim. Kendisi en son Instagram'a getirilen erişim engeli hakkındaki düşüncelerini de kendine uygun bir felsefeyle dile getirmişti belki hatırlarsınız.
Teoman, bu sefer de yaz tatiliyle ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu. Geçmiş yıllarda ''çalışmaya üşeniyorum'' diye açıklama yapan şarkıcı, yeni röportajında ''Tatile gitmeyi sevmiyorum ya ben. Tatile gitmeyi üşeniyorum'' diyerek rahatlığıyla dillere düştü.
Teoman'ın 2.Sayfa'ya verdiği röportajı merak edenleri şöyle alalım👀
Kullanıcılardan gelen yorumlar ise bu şekilde
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