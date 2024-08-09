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Ebru Gündeş'in Ağzı Açık Kaldı: Ünlü Şarkıcı Simge Dans Şovuyla Kendine Hayran Bıraktı

Ebru Gündeş'in Ağzı Açık Kaldı: Ünlü Şarkıcı Simge Dans Şovuyla Kendine Hayran Bıraktı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 14:30

Ünlü şarkıcı Simge, Ebru Gündeş'in sahnesine konuk oldu. Güzel şarkıcı sahnede kurtlarını döktüğü anlar gündem oldu.

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Simge Sağın, gerek sahne şovlarıyla gerekse hit şarkılarıyla son dönemlerin oldukça popüler olan isimlerinden. Kendisi şimdilerde ''Önümüz Yaz'' isimli şarkısının başarısının tadını çıkartıyor.

Simge Sağın, gerek sahne şovlarıyla gerekse hit şarkılarıyla son dönemlerin oldukça popüler olan isimlerinden. Kendisi şimdilerde ''Önümüz Yaz'' isimli şarkısının başarısının tadını çıkartıyor.

Güzel şarkıcının adını son aylarda Galatasaray'ın gözbebeği Icardi ile aşk dedikodularına karışmasıyla da sık sık duyar olduk biliyorsunuz. Fakat güncelde böyle bir ''yeni birliktelik'' durumu söz konusu değil.

Güzel şarkıcının adını son aylarda Galatasaray'ın gözbebeği Icardi ile aşk dedikodularına karışmasıyla da sık sık duyar olduk biliyorsunuz. Fakat güncelde böyle bir ''yeni birliktelik'' durumu söz konusu değil.

Simge'nin aşk dedikodularını körükleyen paylaşım ve 'gol sevinci'ni kaçırdıysanız sizi şöyle alalım👇

Simge, geçtiğimiz akşam gerçekleşen Ebru Gündeş konserine katıldı. Ünlü şarkıcı, sahneye davet edilip kendi şarkısını seslendirirken yaptığı dans şovuyla gündem oldu.

Simge, geçtiğimiz akşam gerçekleşen Ebru Gündeş konserine katıldı. Ünlü şarkıcı, sahneye davet edilip kendi şarkısını seslendirirken yaptığı dans şovuyla gündem oldu.

Simge'nin sahne şovunu merak edenleri şöyle alalım👇

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