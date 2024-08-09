Ankaralı Turgut'tan Üzen Haber: Şarkıcı Hastaneye Kaldırıldı, Kızı Dua İstedi!
Ankaralı Turgut'tan Üzen Haber: Şarkıcı Hastaneye Kaldırıldı, Kızı Dua İstedi!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Ankaralı Turgut olarak bilinen şarkıcı Turgut Karataş'tan üzen haber geldi. Sevilen şarkıcı, geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının kızı, babası için dua istedi.
Kaynak: Sabah
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Turgut Karataş, bildiğimiz adıyla 'Ankaralı Turgut' neşeli şarkıları ve mizacıyla yediden yetmişe gönüllerde taht kurmuş bir isim.
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Sabah'ın haberine göre, ne yazık ki, bugün ünlü şarkıcıdan üzen bir haber geldi. Ankaralı Turgut, rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
61 yaşındaki şarkıcı Turgut Karataş'ın kızı ve oğlu sosyal medyadan babalarını paylaşarak dua istedi. Sevilen sanatçıya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce toparlanmasını temenni ediyoruz.
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