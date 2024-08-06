Fatih Terim'in Kızı Buse Terim, Filenin Sultanları'nın Başarısına Paris 2024'te Tanıklık Etti!
Fatih Terim'in Kızı Buse Terim, Filenin Sultanları'nın Başarısına Paris 2024'te Tanıklık Etti!
Buse Terim, bir markanın sponsorluğunda Paris 2024'e katıldı. Terim, paylaşımlarıyla Milli Voleybol Takımımıza manevi destek verdi.
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Buse Terim'i başarılı teknik adam Fatih Terim'in kızı olmasının dışında, sosyal medyada ürettiği içerikleri ve kendi markasını yaratmasıyla tanıyoruz.
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Kendisinin Volkan Bahçekapılı ile olan evliliğinden, dünya tatlısı iki kızı var. Terim ve Bahçekapılı çifti, 2024 yılının nisan ayında yollarını ayırmıştı.
Paris 2024 kapsamında, Milli Voleybol Takımız bugün Çin ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen dakikaların ardından, Filenin Sultanları galibiyeti elde ederek; yarı finale yükselmeye hak kazandı.
Bir markanın sponsorluğunda ünlü isimler, Sultanlarımızın yanında olmak için Paris'e davet edildi. Paris'teki karşılaşmamızı yakınen takip eden isimlerden birisi de Buse Terim oldu. Terim, olimpiyat heyecanını sosyal medyasından işte böyle paylaştı👇
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tabi ki şimdi yanında olurlar ama biraz geride kaldı mı herkes bir mana bulmaya başlar 😒😒😒