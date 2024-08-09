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Yusuf Dikeç Akımı Son Gaz Devam Ediyor: Ferhat Göçer Gümüş Madalyayı Getiren O İkonik Pozu Verdi!

Yusuf Dikeç Akımı Son Gaz Devam Ediyor: Ferhat Göçer Gümüş Madalyayı Getiren O İkonik Pozu Verdi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 15:48

Ferhat Göçer, geçtiğimiz akşam konser sahnesinde Yusuf Dikeç'e saygısını verdiği pozla gösterdi. Ünlü şarkıcının ikonik pozu verdiği anlar objektiflere yansıdı.

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Ferhat Göçer, yıllardır söylediği duygusal şarkılarla kulaklarımızın pasını silen bir isim. Kendisini ''Unutmuş Çoktan'' ve ''Yıllarım Gitti'' gibi birçok şarkısıyla tanıyoruz.

Ferhat Göçer, yıllardır söylediği duygusal şarkılarla kulaklarımızın pasını silen bir isim. Kendisini ''Unutmuş Çoktan'' ve ''Yıllarım Gitti'' gibi birçok şarkısıyla tanıyoruz.

Göçer, aynı zamanda Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu'nun (MSF) da başkanlığını yapıyor.

Göçer, aynı zamanda Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu'nun (MSF) da başkanlığını yapıyor.

Yusuf Dikeç'in ülkemize gümüş madalya kazandıran atışı yaparken objektiflere yansıyan pozu oldukça gündem oldu biliyorsunuz. Ardından bu karizmatik poz yediden yetmişe, sanat camiasından spora her yerde ve birçok isim tarafından yapılmaya başlanınca da akım haline geldi.

Yusuf Dikeç'in ülkemize gümüş madalya kazandıran atışı yaparken objektiflere yansıyan pozu oldukça gündem oldu biliyorsunuz. Ardından bu karizmatik poz yediden yetmişe, sanat camiasından spora her yerde ve birçok isim tarafından yapılmaya başlanınca da akım haline geldi.

Emre Altuğ'un öngörülü Yusuf Dikeç pozunu merak ederseniz👇

Ferhat Göçer, geçtiğimiz akşam Nevşehir'de bir konser verdi. Ünlü şarkıcı, sahnesinde, Yusuf Dikeç'in ikonik pozunu vererek başarılı sporcuya jest yapmış ve akıma katılmış oldu.👇

Ferhat Göçer, geçtiğimiz akşam Nevşehir'de bir konser verdi. Ünlü şarkıcı, sahnesinde, Yusuf Dikeç'in ikonik pozunu vererek başarılı sporcuya jest yapmış ve akıma katılmış oldu.👇

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