Vogue'un Kapak Kızı Olan Serenay Sarıkaya, Hem Pozları Hem de Röportajıyla Kendine Yine Hayran Bıraktı!
Vogue'un Kapak Kızı Olan Serenay Sarıkaya, Hem Pozları Hem de Röportajıyla Kendine Yine Hayran Bıraktı!
Serenay Sarıkaya, Vogue Icon'un bu ayki sayısına konuk oldu. Güzel oyuncu, kameralar karşısına geçip yeni pozlar vermesinin yanı sıra, oyunculuğuyla ilgili 'cesur' açıklamalarda bulundu.
KAYNAK: Vogue Icon
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Serenay Sarıkaya, güzelliği ve güçlü aurasının yanı sıra oyunculuğuyla da son zamanların dikkat çeken isimlerinden. Kendisini en son 'Kimler Geldi Kimler Geçti' isimli bir dijital yapımda Leyla karakterini canlandırırken izlemiştik.
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Güçlü aura demişken Sarıkaya, önceki ilişkilerini gizlemeden aşkını cesurca kameralar önünde de yaşayabilmiş nadir isimlerden biliyorsunuz. Hatta kendisi eski sevgililerini hala sosyal medya hesabından takip ediyor ve böylelikle alışılagelmiş kalıpları da yıkmış oluyor.
Kendisi bir süredir, Türkiye'de yükselen şarkıcı Mert Demir ile birlikte. İkili aşkını cümle aleme duyurmayı pek bir seviyor, sizler de görüyorsunuzdur.
Serenay Sarıkaya, aşktaki kendinden emin duruşunu yer aldığı projelere de yansıtmayı seviyor. Kendisini bir müzikalde Alice olarak da izledik, bir dizide avukat olarak da; ağlarken de gördük, neşeli kahkahalarıyla da.
Yetenekli oyuncu, Vogue Icon'a verdiği röportajda ''Cesur bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Bir yönetmenin, bir senaristin veya bir yapımcının beni ilk akla gelenden farklı şekillerde hayal etmesini, benimle ilgili başka hayaller kurmasını ve o hayal dünyasına beni de çekmesini çok isterim.'' diyerek kendi sınırlarını da aşmak istediğini belirtti.
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Siz Serenay Sarıkaya'yı nasıl bir rolde izlemek isterdiniz? Güzel oyuncunun ''cesurluk'' açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Haydi yorumlara!
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