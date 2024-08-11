Aşkını Övmelere Doyamadı: Ünlü Şarkıcı Sıla Gençoğlu Kendi Gözünden Sevgilisi İlker Kaleli'yi Anlattı!
Aşkını Övmelere Doyamadı: Ünlü Şarkıcı Sıla Gençoğlu Kendi Gözünden Sevgilisi İlker Kaleli'yi Anlattı!
Ünlü Şarkıcı Sıla Gençoğlu verdiği röportajda, uzun süredir birliktelik yaşadığı İlker Kaleli'yi aşk dolu sözlerle anlattı.
KAYNAK: Hürriyet / Hakan Gence
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Sıla, 'Kafa' ve 'Afitap' gibi şarkılarıyla her ne kadar Türk müziğine neşeli bir soluk katmış olsa da biz onu acılı aşk şarkılarının yeri doldurulamaz sesi olarak tanıyoruz.
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Güzel şarkıcı geçtiğimiz yıllarda şarkılarına konu olan, yeri doldurulamaz aşkı oyuncu İlker Kaleli'de bulmuştu. Çiftin romantik uyumu, birbirlerine sosyal medyalarından dizdikleri aşk dolu iltifatlardan da belli olacak cinstendi.
Sıla Gençoğlu, Hakan Gence'ye verdiği röportajda İlker Kaleli'yi kendi gözünden bir kez daha aşk dolu sözlerle anlattı.
Karizmatik oyuncu hakkında: ''Zekası, vizyonu, donanımı... Birlikte gülebildiğim, hayatı paylaşabildiğim, yan yana koşabildiğim, durabildiğim , bir sürü şeyin tadını çıkartabildiğim biri İlker. Aşk piyangodur ve iyi piyango her zaman denk gelmez.'' diyerek kalbinden geçeni kelimelere böyle döktü.
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