Aşk Koktu Buralar: Megastar Tarkan'dan Eşi Pınar Tevetoğlu'na Evlilik Yıldönümü Hediyesi Boğaz Jesti!
Aşk Koktu Buralar: Megastar Tarkan'dan Eşi Pınar Tevetoğlu'na Evlilik Yıldönümü Hediyesi Boğaz Jesti!
Geçtiğimiz günlerde eşi Pınar Tevetoğlu'yla sekizinci yılını kutlayan Megastar Tarkan, eşine yıldönümüne özel büyük bir jest yaptı! Tarkan'ın o geceye özel paylaşımlarıyla ikiliyi ilk kez buram buram aşk kokan hallerde gördük!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1992 yılında Kıl Oldum Abi'yle hayatımıza hızlı bir giriş yapan Tarkan, hiç şüphesiz Türkiye'nin en sevilen sanatçılarının başında geliyor!
Attığı her adım olay olan, konser verdi mi biletleri yok satan Megastar, içimizden biri gibi olduğu kadar gizemli halleriyle de merak uyandırıyor biliyorsunuz.
Daha önce özel hayatıyla ilgili hemen hemen hiçbir detay duymadığımız Tarkan, 2017 yılında hayranı Pınar Dilek'le evlenerek hepimize bir sürpriz yapmıştı, mutlaka hatırlarsınız.
Evlendikten bir yıl sonra, temmuz 2018'de kızı Liya'yı kucağına alan Tarkan, özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya devam etti. Fakat kızına düşkünlüğü de çekirdek ailesiyle huzuru da her zaman yüzünden okunuyordu.
Geçtiğimiz günlerde Pınar Tevetoğlu'yla beraber evlilikte sekizinci yılı deviren Tarkan, aşağıdaki fotoğrafı "Evlilik yıldönümümüzün olduğu bu günlere romantik bir tbt yakışır… 2016’dan, evlendikten bir kaç hafta sonradan tatlı kareler…P&T❤️🧿" notuyla paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Megastar bu kadarla kalmadı tabii! Geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar ve videolar paylaşan Tarkan, eşine yıldönümüne özel boğaz jesti yaptı!
Böylelikle bizde ikilinin aşk dolu hallerini ilk kez bu kadar yakın kadrajdan görmüş olduk! İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın