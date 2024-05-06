Aşk Koktu Buralar: Megastar Tarkan'dan Eşi Pınar Tevetoğlu'na Evlilik Yıldönümü Hediyesi Boğaz Jesti!

Geçtiğimiz günlerde eşi Pınar Tevetoğlu'yla sekizinci yılını kutlayan Megastar Tarkan, eşine yıldönümüne özel büyük bir jest yaptı! Tarkan'ın o geceye özel paylaşımlarıyla ikiliyi ilk kez buram buram aşk kokan hallerde gördük!