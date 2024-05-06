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Arap Turistlerden Para Toplamak İçin Şekilden Şekle Girip Dans Eden Mehmet Ali Erbil Yine Şaşırtmadı!

Arap Turistlerden Para Toplamak İçin Şekilden Şekle Girip Dans Eden Mehmet Ali Erbil Yine Şaşırtmadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
06.05.2024 - 19:31

TikTok canlı yayınlarıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil yine şaşırtmadı. Mali, bu sefer de gittiği lokantada Arap turistlerden para toplamak için yaptığı dansla gündeme oturdu!

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Bir dönemin şov programlarının vazgeçilmez yüzü, şimdilerin TikTok ünlüsü Mehmet Ali Erbil, hayatımıza girdiği günden beri çapkınlıkları, aşırıya kaçan dobralıkları ve sevgilileriyle gündemde biliyorsunuz.

Bir dönemin şov programlarının vazgeçilmez yüzü, şimdilerin TikTok ünlüsü Mehmet Ali Erbil, hayatımıza girdiği günden beri çapkınlıkları, aşırıya kaçan dobralıkları ve sevgilileriyle gündemde biliyorsunuz.

Geçtiğimiz aylarda aniden kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile anılmaya başlayan Mali, atıncı kez nikah masasına oturmaya ikna olmuştu hatırlarsanız.

Geçtiğimiz aylarda aniden kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile anılmaya başlayan Mali, atıncı kez nikah masasına oturmaya ikna olmuştu hatırlarsanız.

Fakat ayrılık haberi çabuk gelmişti. Yüzüklü seremoninin ardından enteresan beyanlar havada uçuşmuş, her iki taraf da suçu birbirine atmıştı.

Fakat ayrılık haberi çabuk gelmişti. Yüzüklü seremoninin ardından enteresan beyanlar havada uçuşmuş, her iki taraf da suçu birbirine atmıştı.

Bu ikili yine de yılmadı, olanlar oldu ve barışmaya karar verdiler. E haklarını vermek lazım birkaç aydır da ilişkilerini sorunsuz yürütüyor gibi duruyorlar...

Bu ikili yine de yılmadı, olanlar oldu ve barışmaya karar verdiler. E haklarını vermek lazım birkaç aydır da ilişkilerini sorunsuz yürütüyor gibi duruyorlar...

Hatta belki görmüşsünüzdür, beraber sık sık TikTok canlı yayını açan Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil, en son da 40 yaş küçük sevgilinin "dedeme masaj yapıyorum" videosuyla gündeme gelmişti.

Hatta belki görmüşsünüzdür, beraber sık sık TikTok canlı yayını açan Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil, en son da 40 yaş küçük sevgilinin "dedeme masaj yapıyorum" videosuyla gündeme gelmişti.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

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Her an her şeyi yapabileceğine yürekten inandığımız Mehmet Ali Erbil, bu sefer de gittiği bir restoranda dans ederek Arap turistlerden para topladığı anlarla gündeme geldi.

Her an her şeyi yapabileceğine yürekten inandığımız Mehmet Ali Erbil, bu sefer de gittiği bir restoranda dans ederek Arap turistlerden para topladığı anlarla gündeme geldi.

Mali yine yerinde duramadı, Arap turistlerden para koparabilmek için şekilden şekle girdi.

Şaşırdık mı derseniz elbette şaşırmadık! Ama gerek var mıydı orası tartışma konusu...

Gelin, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇

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kayra han

Bir dönemin en çok kazanan, tüm tv kanallarının peşinden koştuğu şovmen. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.

gamze berktas

kusura bakma aynı maymuna benzemiş hareketlerin😂😂😂😂

vnmjfdb

masrafı çok 🤭🤭🤭