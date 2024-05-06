Ajda Pekkan'la Rekabet Sorusu Sorulan Semiramis Pekkan'dan Buram Buram Asalet Kokan Cevap!
Ajda Pekkan'la Rekabet Sorusu Sorulan Semiramis Pekkan'dan Buram Buram Asalet Kokan Cevap!
Son dönemlerde YouTube kanalına çektiği vloglarla gündeme gelen Süperstarımız Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, yıllardır merak edilen 'rekabet' sorusuna cevap verdi!
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Ülkenin biricik süperstarı 77 yaşındaki Ajda Pekkan, hayatımıza girdiği günden beri attığı her adım olay oluyor biliyorsunuz!
Yıllar içerisinde Türkçe pop repertuarına bıraktığı efsane şarkılarla, iddialı sahne kostümleriyle ve hiç bitmeyen enerjisiyle öne çıkan Ajda Pekkan, bir gram olsun yaşlanmayışıyla da sık sık gündem oluyor.
Fakat tüm bunların yanında bir de kendisine oldukça çok benzeyen ve aynı zamanda sektöre girmiş olmalarına rağmen gölgede bıraktığı kız kardeşi Semiramis Pekkan'la ilişkisi merak ediliyor kendisinin.
Zamana meydan okuyan abla kardeşin arasından su sızmıyor. Fakat zamanın sevilen şarkıcı ve oyuncularından biri olan Semiramis Pekkan, uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor. Aksine YouTube videolarıyla gündeme geliyor.
Yakın zamanda açtığı YouTube kanalında günlük rutinlerini, yemek tariflerini paylaşan ve tatlı sohbetler eden Semiramis Pekkan, bu sefer de herkesin merak ettiği "rekabet" sorusuna verdiği asalet kokan cevapla dikkat çekti!
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Ablasıyla arasında bir rekabet olup olmadığı sorulan Semiramis Pekkan, "Bir rekabet olabilmesi için aynı ayarda ve aynı şeyi yapıyor olmamız lazımdı. Ben alaturka müziği ilk defa yabancı enstrümanlarla söylüyordum. Ajda o sırada almış götürmüş müthiş bir popstardı" dedi ve hem alçakgönüllülüğünü hem de asaletini konuşturdu. 👇
Semiramis Pekkan'ın Ertan Akar'ın sorularını yanıtladığı ve ablasıyla ilişkisine dair birçok detaya yer verdiği videonun tamamına buradan ulaşabilirsiniz 👇
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