Bekarlığı Herkese Dert Oldu: Hadise Murda'yla Samimi Konser Pozlarını Paylaştı, Konu Yine Aşka Bağlandı!
Bekarlığı Herkese Dert Oldu: Hadise Murda'yla Samimi Konser Pozlarını Paylaştı, Konu Yine Aşka Bağlandı!
Son konserinden pozlarını paylaşan Hadise'nin Murda'yla samimi fotoğrafları ortalığı yeniden ayağa kaldırdı! İkilinin arasındaki enerjiye yükselen sosyal medya kullanıcıları konuyu yeniden ikilinin arasındaki aşk ihtimaline bağladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Attığı her adım olay olan, sahne kombinleri, inanılmaz dans şovları ve çektiği ayarlarla gündemden düşmeyen Hadise, magazinin gündeminden hiç düşmeyen isimlerden!
Aşık olunca dibine kadar giden, sevdi mi kendini büyük kaptıran Hadise'ye biz her ne kadar "aşk kadını" desekte kendisinin özel hayatında bir türlü dikiş tutturamadığı aşikar biliyorsunuz...
Bugüne kadar adı Sinan Akçıl, Hakan Sabancı, Kaan Yıldırım gibi birçok ünlü isimle anılan Hadise, son vurgunu 2022 yılında Mehmet Dinçerler'den yemişti hatırlarsanız.
2022'nin Mayıs ayında basına hiç sızmayan aile arasında sade bir törenle evlenen Hadise, aynı yıl Ekim ayında tek celsede boşanmıştı.
O zamandan bu yana biri girmedi kendisinin hayatına... En azından biz öyle biliyoruz. Fakat tüm bu süreç boyunca ne yıllardır süregelen Murat Boz yakıştırması ne de son dönemlerde patlak veren Murda yakıştırması son buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Beraber "İmdat" ve "Sen Dönene Kadar" adlı iki şarkı çıkaran ikilinin samimi pozları ve konserlerdeki samimi dansları kimileri tarafından eleştirildi. Kimilerinin de Hadise ve Murda'yı shiplemesine sebep oldu!
Hadise de Murda da yalnızca çok yakın arkadaş olduklarını keskin bir dille birden çok kez vurguladı. Dedikodular biraz olsun duruldu diyorduk ki...
Geçtiğimiz saatlerde Hadise, son konserinden fotoğraflarını paylaştı. Murda'nın kendisine eşlik ettiği anlar ise ortalığı yeniden ayağa kaldırdı!
Hadise'nin bekarlığını dert edinenler yorumlara koştu, haliyle Murda meselesi de yeniden masaya yatırılmış oldu 🙈
Buyrun, önce ikilinin yaydığı enerjiye bir beraber bakalım! 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sonra da kim ne demiş görelim! 👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın