Ünlü Oyuncu Müjde Uzman, ''Hastaneye Kaldırıldı'' İddialarını Görünce Sosyal Medyadan Ateş Püskürdü!
Ünlü Oyuncu Müjde Uzman, ''Hastaneye Kaldırıldı'' İddialarını Görünce Sosyal Medyadan Ateş Püskürdü!
Müjde Uzman, hakkında çıkartılan asılsız hastane iddialarının ardından, sosyal medya paylaşımıyla tabiri caizse açtı ağzını yumdu gözünü.
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Müjde Uzman, son dönemlerin en çok izlenen televizyon dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterine hayat vermişti biliyorsunuz.
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Fakat güzel oyuncu, dizinin çekimleri devam ederken ''tükendim'' diyerek sosyal medyasından bir paylaşım yapmıştı. Nitekim bu konu bazı magazinciler tarafından abartılmış ve ''Uzman, tükenmişlik sendromuna girdi'' denilmişti.
Müjde Uzman, hayatın karmaşası ve yorgunluğundan bir nebze olsun sıyrılabilmek adına bu yaz kendini Çeşme sularına attı. Güzel oyuncu, ''tükendi'' haberlerinin ardından küllerinden doğarak neşe dolu paylaşımlar yapmaya devam etti. Bunlardan birisi de bir Beach'te sahneye çıkarak şarkı söylediği anları paylaşmasıydı.
Bugün bazı magazin sayfalarınca ortaya atılan iddia ise Müjde Uzman'ın sevenlerini oldukça korkuttu. Habere göre Çeşme tatilinde olan Uzman, astım krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Bu haberi destekleyen bir de görsel kullanılınca, iddia git gide yayılmaya başladı.
Çok geçmeden ünlü oyuncu bu asılsız iddialara sosyal medyasından yanıt verdi. ''Ödüm koptu be, deli misiniz siz; bu haberler internet çöplüğünde kalıyor sonra'' diyerek yalan haberlere böyle öfke kustu👇
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