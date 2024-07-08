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Küllerinden Doğdu: Tükendim Diyerek Rol Aldığı Diziden Ayrılan Müjde Uzman, Sahnede Eğlenerek Şarkı Söyledi!

Küllerinden Doğdu: Tükendim Diyerek Rol Aldığı Diziden Ayrılan Müjde Uzman, Sahnede Eğlenerek Şarkı Söyledi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 00:34

Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Müjde Uzman, geçtiğimiz aylarda tükenmişlik sendromundan muzdarip olduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurup, diziden ayrılmıştı. Şimdilerde Çeşme'de yazın tadını çıkartan ünlü oyuncu, bir Beach Club'ta Sıla'nın şarkısını söyledi. O anlar, ''tükenmişliği geçmiş'' dedirtecek cinstendi.

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Müjde Uzman, son dönemlerin en sevilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizindeki ''Alev'' rolüyle oldukça konuşulmuştu.

Müjde Uzman, son dönemlerin en sevilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizindeki ''Alev'' rolüyle oldukça konuşulmuştu.

Uzman, yoğun tempo ve dizi sektörünün beraberinde getirdiği kurallardan oldukça yorulmuş, üzerine bir de astım krizi de geçirince ''Hayatımda bir kez tükendim'' diyerek açıklama yapmıştı.

Uzman, yoğun tempo ve dizi sektörünün beraberinde getirdiği kurallardan oldukça yorulmuş, üzerine bir de astım krizi de geçirince ''Hayatımda bir kez tükendim'' diyerek açıklama yapmıştı.

Hatta bu açıklamasıyla ilgili eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan ''tükense benden ayrıldıktan sonra tükenirdi, tükenmez o'' şeklinde bir yorum da gelmişti hatırlarsınız. Çok geçmeden Akçıl'ın bu yorumu eleştirilerin merkezi haline geldi

Hatta bu açıklamasıyla ilgili eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan ''tükense benden ayrıldıktan sonra tükenirdi, tükenmez o'' şeklinde bir yorum da gelmişti hatırlarsınız. Çok geçmeden Akçıl'ın bu yorumu eleştirilerin merkezi haline geldi

Geçtiğimiz günlerde Uzman, Çeşme'deki bir Beach Club'ta bir şarkı söylemek için sahneye çıktı. Oldukça eğlendiği o anları kaydedilen Müjde Uzman, Sıla'nın ''dan Sonra'' isimli şarkısını seslendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Uzman, Çeşme'deki bir Beach Club'ta bir şarkı söylemek için sahneye çıktı. Oldukça eğlendiği o anları kaydedilen Müjde Uzman, Sıla'nın ''dan Sonra'' isimli şarkısını seslendirdi.

Müjde Uzman'ın tükenmişliğinden eser kalmamış dedirten o anlar ise şu şekilde👇

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