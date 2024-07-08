Küllerinden Doğdu: Tükendim Diyerek Rol Aldığı Diziden Ayrılan Müjde Uzman, Sahnede Eğlenerek Şarkı Söyledi!

Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Müjde Uzman, geçtiğimiz aylarda tükenmişlik sendromundan muzdarip olduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurup, diziden ayrılmıştı. Şimdilerde Çeşme'de yazın tadını çıkartan ünlü oyuncu, bir Beach Club'ta Sıla'nın şarkısını söyledi. O anlar, ''tükenmişliği geçmiş'' dedirtecek cinstendi.