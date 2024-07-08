Rol Arkadaşlığı Aşka mı Dönüştü? Burcu Özberk ve Gökhan Alkan Roma Tatilinde Birlikte Görüntülendi!
Rol Arkadaşlığı Aşka mı Dönüştü? Burcu Özberk ve Gökhan Alkan Roma Tatilinde Birlikte Görüntülendi!
Ünlü oyuncu Burcu Özberk ve Gökhan Alkan 2023 yılında aynı dizide başrolü paylaşmışlardı. İkili birbirlerine çok yakıştırılsa da yalnızca arkadaşız demişti. Roma'dan gelen taptaze görüntülere göre Özberk ve Alkan şimdilerde birlikte tatildeler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gökhan Alkan, televizyon dizilerinde görmeyi en çok sevdiğimiz yüzlerden birisi. Kendisini Kalp Atışı, Kraliçe ve Yasak Elma gibi birçok diziden tanıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alkan, geçtiğimiz yıllarda Yasak Elma setinde tanıştığı Nesrin Cavadzade ile olan birlikteliğiyle gündeme gelmişti. Bu çiftimiz, evliliğin kıyısından dönerek iki yıllık ilişkilerini bitirme kararı almıştı hatırlarsınız.
Burcu Özberk ise güzelliğiyle bizleri saatlerce ekrana kilitlemeyi başaran oyuncularımızdan. Kendisini en son ''Ruhun Duymaz'' isimli dizide izlemiştik.
Alkan ve Özberk, Kraliçe isimli dizide başrolü paylaşmıştı geçtiğimiz yıl. İkili o dönemde birbirlerine oldukça yakıştırılmış olsa da aşk iddialarını yalanlamıştı.
Gökhan Alkan ve Burcu Özberk ikilisi şimdilerde Roma tatilinde birlikte görüntülendi. Neyse ki ''sadece arkadaşız'' geçiştirmesinin üzerine gelen aşk haberlerine magazin dünyası olarak alışığız. Sizler bu çifti yakıştırıyor musunuz, yorumlarda buluşalım👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın