Rol Arkadaşlığı Aşka mı Dönüştü? Burcu Özberk ve Gökhan Alkan Roma Tatilinde Birlikte Görüntülendi!

Ünlü oyuncu Burcu Özberk ve Gökhan Alkan 2023 yılında aynı dizide başrolü paylaşmışlardı. İkili birbirlerine çok yakıştırılsa da yalnızca arkadaşız demişti. Roma'dan gelen taptaze görüntülere göre Özberk ve Alkan şimdilerde birlikte tatildeler.