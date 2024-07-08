Eşi Aylin Kontente ile Verdikleri Röportajda Alper Kul Gülmelere Doyamadı: ''İstatistiğe Biz Dahil Değiliz''
Eşi Aylin Kontente ile Verdikleri Röportajda Alper Kul Gülmelere Doyamadı: ''İstatistiğe Biz Dahil Değiliz''
2012 yılında hayatını birleştiren oyuncu çiftimiz Alper Kul ve Aylin Kontente geçtiğimiz gün verdikleri röportajda 2024 yılı boşanma istatistikleri hakkında konuştu. Alper Kul'un bu röportajı da bir güldürü unsuruna dönüştürmesi dikkatlerden kaçmadı. Çift tanınırlıklarını ''Güldür Güldür'' isimli bir eğlence programıyla elde etmişti.
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''İnsanlar Alemi'' programının kadrosunda tanışan Aylin Kontente ve Alper Kul çifti, 2012 yılında dünyaevine girmişti.
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12 yılıdır birlikte olan çift bu evliliklerini, oğulları Arel ve Leo ile taçlandırdı.
Alper Kul, yer aldığı eğlence programı Güldür Güldür ile yediden yetmişe geniş bir kitleyi gülümsetmeyi başarırken, geçtiğimiz yıl ikincisi çıkan Ölümlü Dünya isimli filmdeki oyunculuğuyla ise oldukça beğenilmişti.
Aylin Kontente de eşi gibi güldürü oyunculuğuyla tanıdığımız isimlerden. Fakat kendisi iki yıl önce ''Şeffaf Sohbetler'' isimli bir programla Youtube camiasına da merhaba demişti. Kontente'nin programı ise şimdilerde devam etmiyor.
Ayrılıklar, boşanmalar ve ihanetlerle dolu magazin gündeminde ise bu çiftin uzun ve mutlu süren evliliklerine gözler dikildi ve ilişkilerinin sırrı katıldıkları bir düğünde kendilerine soruldu.
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''İstatistiklere göre 2024 yılının ilk aylarında boşanmaların oldukça arttığı''nı söyleyen muhabire, Alper Kul ve Aylin Kontente çiftinin verdiği yanıtlar mizah doluydu.
Alper Kul'un eşine ''İlk üç ayı geçirdik, rahat ol'' dediği mizah dolu röportajı ise şu şekilde👇
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