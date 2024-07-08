Eşi Aylin Kontente ile Verdikleri Röportajda Alper Kul Gülmelere Doyamadı: ''İstatistiğe Biz Dahil Değiliz''

2012 yılında hayatını birleştiren oyuncu çiftimiz Alper Kul ve Aylin Kontente geçtiğimiz gün verdikleri röportajda 2024 yılı boşanma istatistikleri hakkında konuştu. Alper Kul'un bu röportajı da bir güldürü unsuruna dönüştürmesi dikkatlerden kaçmadı. Çift tanınırlıklarını ''Güldür Güldür'' isimli bir eğlence programıyla elde etmişti.