Zeynep Bastık'a ''Tyla Özentisi'' Diyen Berkcan Güven'den Özür Açıklaması Geldi: ''Alkol Dostunuz Değildir''

Ünlü Youtuber Berkcan Güven, geçtiğimiz akşam Twitter gündemini sallayacak bir paylaşım yaptı. Zeynep Bastık'ın dans videosunu paylaşan bir magazin sayfasının paylaşımını alıntılayıp ''tamam, toplanıp sana Tyla diyeceğiz'' demişti. Bugün ise yaptığı bir paylaşımla sarhoş olduğunu ve bir daha bunun tekrarlanmayacağını açıkladı.