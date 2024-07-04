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Zeynep Bastık'a ''Tyla Özentisi'' Diyen Berkcan Güven'den Özür Açıklaması Geldi: ''Alkol Dostunuz Değildir''

Zeynep Bastık'a ''Tyla Özentisi'' Diyen Berkcan Güven'den Özür Açıklaması Geldi: ''Alkol Dostunuz Değildir''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 20:00

Ünlü Youtuber Berkcan Güven, geçtiğimiz akşam Twitter gündemini sallayacak bir paylaşım yaptı. Zeynep Bastık'ın dans videosunu paylaşan bir magazin sayfasının paylaşımını alıntılayıp ''tamam, toplanıp sana Tyla diyeceğiz'' demişti. Bugün ise yaptığı bir paylaşımla sarhoş olduğunu ve bir daha bunun tekrarlanmayacağını açıkladı.

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Şimdilerde birçok kişi tarafından ''BEGE'' mahlasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Berkcan Güven, dün gece saatlerinde attığı tweetlerle ortalığı epey karıştırdı.

Şimdilerde birçok kişi tarafından ''BEGE'' mahlasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Berkcan Güven, dün gece saatlerinde attığı tweetlerle ortalığı epey karıştırdı.

Zeynep Bastık, 1 Temmuz tarihinde Harbiye'de sahne almıştı. İzleyenlerine, ışıl ışıl kostümü ve renkli sahnesiyle bir görsel şölen yaşatmayı hedefleyen Bastık, sahnede yaptığı ''twerk'' dansıyla maalesef dillere fena düştü ve birçok seyirci tarafından bu dansı beğenilmedi.

Zeynep Bastık, 1 Temmuz tarihinde Harbiye'de sahne almıştı. İzleyenlerine, ışıl ışıl kostümü ve renkli sahnesiyle bir görsel şölen yaşatmayı hedefleyen Bastık, sahnede yaptığı ''twerk'' dansıyla maalesef dillere fena düştü ve birçok seyirci tarafından bu dansı beğenilmedi.

Zeynep Bastık'ın dansına gelen eleştirilere bir yenisi de fenomen Berkcan Güven'den geldi. Güven, dün geceki paylaşımında, Bastık'ın yaptığı bu ''twerk şovu'' ile dünyaca ünlü şarkıcı Tyla'ya özendiğini iddia etti. Ardından davalık olduğu Tolga Akış'a da göndermede bulundu.

Zeynep Bastık'ın dansına gelen eleştirilere bir yenisi de fenomen Berkcan Güven'den geldi. Güven, dün geceki paylaşımında, Bastık'ın yaptığı bu ''twerk şovu'' ile dünyaca ünlü şarkıcı Tyla'ya özendiğini iddia etti. Ardından davalık olduğu Tolga Akış'a da göndermede bulundu.

Berkcan Güven'in dün gece ortalığı karıştıran tweetlerine tüm detayıyla hakim olmak istiyorsanız👇

Attığı iddialı tweetlerin ardından bugün Berkcan Güven'den açıklama videosu geldi. Kendisi attığı tweetleri, dün geceki sarhoşluğuna bağladı ve ''bir daha bu kadar içmeyeceğim'' diye de ekledi.

Attığı iddialı tweetlerin ardından bugün Berkcan Güven'den açıklama videosu geldi. Kendisi attığı tweetleri, dün geceki sarhoşluğuna bağladı ve ''bir daha bu kadar içmeyeceğim'' diye de ekledi.

Berkcan Güven'in Zeynep Bastık'ın dansı ile ilgili attığı tweetlerin ardından ''alkol dostunuz değildir!'' diyerek yaptığı paylaşımın tamamını merak edenler için👇

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