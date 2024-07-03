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Yeni Tarzı Dikkat Çekti: Survivor Şampiyonu Ogeday Girişken Sevgilisiyle Tatilde Görüntülendi

Yeni Tarzı Dikkat Çekti: Survivor Şampiyonu Ogeday Girişken Sevgilisiyle Tatilde Görüntülendi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 17:34

Survivor All Star'ın bu sezonki şampiyonu Ogeday Girişken olmuştu. Kendisi adanın yorgunluğunu üzerinden atabilmek için kız arkadaşı Zeynep Yumrutaş'ı da yanına alıp Bodrum kıyılarına gitti. İkili objektiflere yakalandı.

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Oldukça çekişmeli geçen bir Survivor sezonunun ardından; Nefise Karatay ile finale kalan Ogeday Girişken, Nefise'yi 6-2 yenerek Survivor All Star 2024 şampiyonu olmuştu hatırlarsınız.

Oldukça çekişmeli geçen bir Survivor sezonunun ardından; Nefise Karatay ile finale kalan Ogeday Girişken, Nefise'yi 6-2 yenerek Survivor All Star 2024 şampiyonu olmuştu hatırlarsınız.

Ogeday'ın Zeynep Yumrutaş ile bir süredir gayet güzel giden bir ilişkileri var. Survivor'daki telefon konuşmalarından da biliyoruz ne kadar tatlı bir çift olduklarını.

Ogeday'ın Zeynep Yumrutaş ile bir süredir gayet güzel giden bir ilişkileri var. Survivor'daki telefon konuşmalarından da biliyoruz ne kadar tatlı bir çift olduklarını.

Yarışma süresince sevgilisinin yolunu dört gözle bekleyen Zeynep Yumrutaş, sonunda erkek arkadaşına kavuştu. ''Aramızda Kalmasın''ın haberine göre, ikili yazın tadını çıkartmak için gittikleri Bodrum'da objektiflere işte böyle yansıdı👇

Yarışma süresince sevgilisinin yolunu dört gözle bekleyen Zeynep Yumrutaş, sonunda erkek arkadaşına kavuştu. ''Aramızda Kalmasın''ın haberine göre, ikili yazın tadını çıkartmak için gittikleri Bodrum'da objektiflere işte böyle yansıdı👇

Aşk tatilinde, eski yarışma arkadaşı Poyraz'la karşılaşınca o anları da paylaşmayı ihmal etmeyen Ogeday'ın yeni imajı dikkat çekti. Ogeday Girişken'in ''bıyıklı'' imajını sizler nasıl buldunuz, hadi yorumlarda buluşalım 👇

Aşk tatilinde, eski yarışma arkadaşı Poyraz'la karşılaşınca o anları da paylaşmayı ihmal etmeyen Ogeday'ın yeni imajı dikkat çekti. Ogeday Girişken'in ''bıyıklı'' imajını sizler nasıl buldunuz, hadi yorumlarda buluşalım 👇

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